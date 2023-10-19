خسارة السعودية أمام مالي

دوليه

تلقى المنتخب السعودي خسارته الودية الثالثة مذ تسلم المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المهام الفنية، وجاءت على يد مالي 1-3 أول من أمس على ملعب بورتيماو بالبرتغال في ختام معسكره الإعدادي. سجل موسى دومبيا (14) وهماري تراوري (42) ولاسين سينايكو (71) أهداف مالي، فيما سجل هدف «الأخضر» سالم الدوسري (58). وخاضت السعودية تحت إشراف مانشيني، مدرب إيطاليا السابق، أربع مباريات ودية، خسرت منها ثلاث أمام كوستاريكا 1-3، كوريا الجنوبية 0-1 في مدينة نيوكاسل الإنكليزية في سبتمبر الماضي، ومالي 1-3، فيما تعادلت بشق النفس مع نيجيريا 2-2.