فوز الإمارات على لبنان

دوليه

فاز منتخب الامارات على نظيره اللبناني بفضل هدف متأخر 2-1، أول من أمس على ستاد نادي النصر في دبي وديا، وذلك ضمن استعداداتهما لخوض تصفيات مونديال 2026. وسجل كايو كانيدو (25) وسلطان عادل (90+4) هدفي الامارات، وكريم درويش (34) هدف لبنان. وهو الفوز الثالث توالياً للامارات تحت قيادة مدربها الجديد البرتغالي باولو بينتو، بعدما سبق لها الفوز أيضا على كوستاريكا 4-1 في كرواتيا والكويت 1-0 في دبي. في المقابل، خسر المنتخب اللبناني مباراته الثانية تحت اشراف مدربه الجديد الكرواتي نيكولا يورتشيفيتش، بعد الأولى أمام مونتينغرو 2-3.