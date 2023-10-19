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دوليه

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إيران بطلة «الرباعية»


توج منتخب إيران بطلاً لدورة الاردن الدولية الرباعية بفوزه في المباراة النهائية على نظيره القطري 4-0، أول من أمس على ملعب عمان الدولي. وتناوب على تسجيل رباعية المنتخب الإيراني حسين كناني (68 و78)، علي رضا (73) وسردار آزمون (75). وقرر الاتحاد الأردني إلغاء جميع مراسم التتويج بسبب الحرب الدائرة بين اسرائيل وحركة حماس. واحتل المنتخب العراقي المركز الثالث بفوزه على المنتخب الأردني المضيف بركلات الترجيح 5-3 بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي. سجل للعراق أيمن حسين (70) وعلي حمادي (75)، وللأردن يزن النعيمات (31 و79).


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