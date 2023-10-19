المغرب أنهى التصفيات بفوز كبير

دوليه

أنهى المنتخب المغربي مشواره في تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة مطلع العام المقبل في ساحل العاج، بفوز كبير على ضيفه الليبيري 3-0 أول من أمس في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة 11. وكانت المباراة مقررة في التاسع سبتمبر، لكنها أرجئت بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب وتسبب بمقتل ثلاثة آلاف شخص. وكان المغرب ضامناً تأهله إلى النهائيات القارية قبل تأجيل اللقاء بعدما حصد ست نقاط من ثلاث مباريات، بفوزين على جنوب أفريقيا 2-1 وليبيريا 2-0 وخسارة على أرض جنوب أفريقيا 1-2، في مجموعة شارك فيها ثلاثة منتخبات بدلاً من اربعة بعد استبعاد زيمبابوي. وبفوزه الرابع الذي تحقق بفضل أهداف أمين حارث (3+45) وأيوب الكعبي (59 من ركلة جزاء) وأمين عدلي (89)، أنهى المغرب المجموعة في الصدارة بتسع نقاط وبفارق اثنتين عن جنوب أفريقيا الثانية، فيما بقي رصيد ليبيريا عند نقطة واحدة.