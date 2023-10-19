«الكونغرس الآسيوي» يدعم ملف السعودية لاستضافة المونديال

دوليه

ترأس سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 2023 للاتحاد الآسيوي الذي

عقد أمس عبر تقنية الإتصال المرئي بحضور السيد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورؤساء وممثلو الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وخلال الاجتماع قامت الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بانتخاب رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية (لجنة الانضباط والأخلاق، لجنة أهلية المشاركة، ولجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم).

وهنأ بن إبراهيم آل الأعضاء المنتخبين، وقال: حقق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نمواً ليصبح نموذجاً في التميز على صعيد تطبيق الحوكمة الجيدة، وتطبيق أعلى المعايير الأخلاقية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف: هذه الإنجازات تم بناؤها من خلال مساهمات أعضاء هيئاتنا القضائية، وبالتالي عند انتخاب الأعضاء الجدد، يجب أن نتوقف من أجل شكر جميع الذين خدموا كرة القدم الآسيوية بشكل مميز.

وأوضح: «أنا عندي إيمان كبير في أن الأفراد الذين تم انتخابهم اليوم، سيواصلون البناء على هذا التراث الفخور، وأريد أن أهنئهم على تعيينهم، وأنا أمتلك الثقة في أن قدراتهم وخبراتهم سوف تلعب دوراً مهماً في الارتقاء بمستقبل كرة القدم الآسيوية».

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تعاطفه الكامل مع العائلات التي فقدت أحباءها خلال المأساة المتواصلة التي خطفت أنظار العالم، معرباً عن أمله في التوصل إلى حل سلمي لتسهيل العودة السريعة لكرة القدم في فلسطين.

في المقابل، وفي إشارة واضحة على وحدة وتضامن آسيا، أعربت الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن دعمها وإرادتها في الوقوف خلف ملف الترشيح الوحيد المقدم من السعودية، بحسب ما تم التأكيد عليه من قبل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل حقوق استضافة كأس العالم 2034.

وكان رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن دعم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لملف ترشيح السعودية من أجل استضافة كأس العالم.

كما صادقت الجمعية العمومية على التقارير المالية المدققة، وتقرير المدققين الماليين لعام 2022، وكذلك على ميزانية عامي 2023 و2024. كما تم تشكيل اللجان القضائية بعد انتخابها، وهي لجنة الانضباط والأخلاق، ولجنة الاستئناف، ولجنة أهلية المشاركة.

? لجنة الانضباط والأخلاق

الرئيس: جاهانغير باغلاري (إيران)

نائب الرئيس: شين روي (الصين)

الأعضاء:

كينغو هاريما (اليابان)

ساران ناداراجاه (ماليزيا)

اسماعيل زميل رشيد (المالديف)

غيليرمو ايروي جونيور (الفلبين)

بندر الحميداني (السعودية)

سعيد محمد الحوطي (الإمارات)

? لجنة الاستئناف

الرئيس: سلمان الأنصاري (قطر)

نائب الرئيس: نغوين ثاي ماي دونغ (فيتنام)

الأعضاء

فايباف غاغار (الهند)

دونغ - هو ليم (كوريا الجنوبية)

علي محمد محيدلي (لبنان)

عبدول سليم أحمد إبراهيم (سنغافورة)

? لجنة أهلية المشاركة

الرئيس: ليو تشاي (الصين)

النائب الأول للرئيس: دانيلو راباداس (غوام)

النائب الثاني للرئيس: فراس المصطفى (سوريا)

النائب الثالث للرئيس: الكساندر دافاني (أستراليا)

النائب الرابع للرئيس: عالمجانوف أوميدجون باهوديرجانوفيتش (أوزبكستان)

