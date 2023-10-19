لاعبو الأزرق انضموا إلى أنديتهم

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انضم لاعبو الأزرق إلى أنديتهم استعداداث لانطلاق الجولة الخامسة من الدوري الممتاز التي تبدأ غداً بمواجهتي الكويت مع خيطان والعربي مع الفحيحيل، وتستكمل السبت بلقاءي كاظمة مع الشباب والسالمية مع الجهراء، وتختتم الأحد بمباراة القلدسية مع النصر.

وعاد وفد الأزرق أمس من دبي بعد انتهاء المعسكر الذي ختمه بالفوز على سورية 2-1 أول من أمس على ستاد نادي الضباط. وتقدم السوريون عبر لاعب العربي القطري عمر السومة (17)، بيد أن لاعب حتا الإماراتي شبيب الخالدي منح الفوز لـ «الأزرق» بتسجيله هدفين (42 و45+2). وهي المباراة الثانية للأزرق خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد أن خسر أمام الإمارات 0-1 في المباراة الأولى. ويستعد الأزرق للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وكأس آسيا 2027 في السعودية، التي تنطلق في نوفمبر المقبل حيث يلعب الأزرق في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر والهند وأفغانستان. ويستهل الأزرق مشواره في التصفيات باستضافة الهند يوم 16 نوفمبر المقبل، ثم يلعب خارج الديار مع أفغانستان يوم 21 نوفمبر في الجولة الثانية، ثم يحل ضيفاً على قطر في 21 مارس، قبل أن يستضيفه هنا في الكويت بعدها بخمسة أيام، ويواجه الأزرق مضيفه الهندي في الجولة الخامسة يوم 6 يونيو المقبل، على أن يستقبل أفغانستان يوم 11 من الشهر ذاته. ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي ذات الوقت تحجز هذه المنتخبات مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية. ويمنح هذا النظام فرصة كبيرة للأزرق للوصول إلى الدور الحاسم للمرة الأولى منذ تصفيات مونديال 2006.

