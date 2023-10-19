القادسية وكاظمة في «طائرة الاتحاد»

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يسعى القادسية إلى مواصلة انتصاراته والتمسك بالصدارة عندما يواجه كاظمة في 07:00 مساء اليوم على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن الجولة السادسة من بطولة الاتحاد للكرة الطائرة التي تشهد 3 لقاءات أخرى تجمع برقان مع الساحل في 05:00 على الصالة ذاتها، والكويت مع الشباب في 07:00 على صالة اليرموك، والعربي مع اليرموك في 06:30 على صالة الكويت.

ويتصدر القادسية ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات دون هزيمة، بالتساوي مع مفاجأة الموسم برقان صاحب الرصيد ذاته لكن بمباراة أكثر، يأتي بعدهما الكويت وكاظمة والعربي بـ 9 نقاط، ثم الشباب 6 نقاط، والساحل نقطتين، والتضامن نقطة، وأخيراً اليرموك دون رصيد من النقاط. وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد على أن تتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى الدور النهائي إذ يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في الدور نصف النهائي. ويقدم القادسية عروضاً قوية في البطولة وهو الفريق الوحيد الذي لم ينهزم لغاية الأن حيث يأمل الأصفر في مواصلة انتصاراته اليوم أمام كاظمة الذي تلقى هزيمة صريحة في الجولة الماضية أمام برقان 0-3.

وفي المباريات الاخرى يسعى الكويت حامل اللقب إلى تحقيق انتصار جديد أمام الشباب، فيما يمني برقان النفس بالاستمرار على طريق الانتصارات والاقتراب من حجز بطاقته إلى الدور الثاني

عندما يلتقي الساحل، فيما يريد العربي المحافظة على أمل التأهل في مواجهة اليرموك المتواضع.

