«أزرق اليد» يلتقي إيران في التصفيات الآسيوية

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يبدأ «أزرق اليد» مشواره أمام إيران في 03:00 مساء اليوم ضمن المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، والتي انطلقت أمس في قطر وتستمر لغاية 28 أكتوبر الحالي. ويلعب اليوم أيضاً البحرين مع اليابان في المجموعة ذاتها، فيما يلعب في المجموعة الأولى السعودية مع كوريا الجنوبية، والامارات مع الصين، وقطر مع الهند. وينص نظام البطولة على تأهل البطل إلى أولمبياد باريس، فيما يلعب الثاني والثالث في الملحق مارس المقبل. ويلعب الأزرق في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البحرين وإيران واليابان وكازاخستان فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر والسعودية وكوريا الجنوبية والامارات والهند والصين.

ويسعى الأزرق إلى تحقيق بداية قوية والفوز اليوم على إيران ما سيمنحه دفعة معنوية كبيرة في بقية مشواره في البطولة. واستعد الازرق الذي يقوده المدرب الجزائري سعيد حجازي بصورة مميزة للبطولة من خلال تقديم عروضا قوية في دورة الالعاب الآسيوية التي اختتمت اخيرا في الصين وحقق بها الميدالية البرونزية.

ويأمل الأزرق في البناء على المستوى المميز الذي قدمه الفترة الماضية وتكرار انتصاره على إيران الذي حققه في دورة الألعاب. ويضم الأزرق مجموعة متميزة من اللاعبين يبرز منهم صالح الموسوي، محمد الهندال، فواز مبارك، مشعل الحربي، عبدالله الخميس وعبدالعزيز سالمين .

