نحتاج إلى طرف ثالث

الاخيرة

ما يحدث من صراع وتداول للسلطة بين طرفين هم كل طرف هو إقصاء الطرف الآخر، لا يهم كيف يتم ذلك؟ وبمن يتم الاستبدال؟ المهم هو التغيير من أجل التغيير والإقصاء من أجل الإقصاء.

بالأمس كانت لكم السلطة واليد العليا في التفرد بالقرار وسعيتم بالاستحواذ على المناصب بتقديم أصحاب الولاءات لا الكفاءات.

اليوم تحولت السلطة لنا والقوة بأيدينا فالدور لنا في التغيير وإقصاء كل من تم تعيينه واستبداله بأصحاب الولاءات الخاصة لنا.

كانت وأصبحت المناصب توزع وكأنها عطايا هارون الرشيد.

نعم قلت سابقا وأقول الآن بأن معظم المناصب القيادية في البلد جاءت عن طريق إنزال جو أرض، واعتمد اختيار معظمها على الولاء قبل الكفاءة والعطاء.

لذلك استمر الجهاز الإداري في الترهل، والفساد بمزيد من الانتشار والتوسع.

نعم مطلوب التغيير لكن ليس من أجل التغيير. المطلوب التغيير في طريقة التغيير وأسلوب الاختيار قبل اعتماد التغيير في الأشخاص.

حتى يشعر الناس بأننا أمام عهد جديد ومسار إصلاح جاد لا بد من اعتماد معايير للاختيار تختلف عما كانت عليه، معايير تعتمد الكفاءة والولاء للوطن لا للأشخاص، وتتسم بالشفافية والحوكمة عصية على الاختراق.

هذا الفريق وذلك الفريق ليسا أهلا لقيادة المرحلة واحداث منعطف الإصلاح المنشود.

الوطن يحتاج إلى طرف ثالث لم يدخل هذه المعارك ولم تتلطخ يده بفساد المال أو الإدارة.

الوطن فيه من الرجال سواء من أبناء الأسرة أو المواطنين من يستطيعون أن يعبروا بالبلد إلى بر الأمان في هذه المرحلة الحساسة والفترة الانتقالية الدقيقة ويحدثوا منعطفا جديدا يتغير فيه وجه البلد ويعود شابا بعد أن شاخ، ويعود مضيئا بعد أن أصبح شاحبا.

أما إذا استمر الحال على ما هو عليه فلا طبنا ولا غدا الشر.

