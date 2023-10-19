لا أنام و.. الدوام!

الاخيرة

في دراسة مستفيضة لمستشفى «مايو كلينك» الشهير استمرت لسنوات على ما يقارب من 60 ألفاً ممن يعانون الأرق وعدم انتظام النوم، واكتشفوا أن هناك علاقة غريبة بين شرب الكافيين ممثلاً بالقهوة والشاي وغيره من منتجات والبشر، حيث ينقسمون لثلاثة أنواع، الأول يمكن له أن يشرب القهوة والشاي طوال النهار والليل ولا يتأثر نومه بذلك، النوع الثاني لديه بطء في التخلص من الكافيين لذا ينصح بالتوقف عن شربه ظهراً كي يحصل على نوم هادئ ليلاً، النوع الثالث وهو الأغرب حيث اكتشفوا أن حال شرب هذا النوع للقهوة بالصباح فقط، يقوم الجسد بتخزين الكافيين وإطلاقه حال ركونه للنوم وينصح النوع الثالث بالتوقف التام عن تناول الكافيين إذا أراد إيقاف الأرق الذي يعاني منه.

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الدوام الحكومي بالكويت يبدأ مبكراً دون داعٍ حيث احضر هذا التوقيت مع بدء عهد الاستقلال من دول شرق المتوسط التي لا تكييف بها آنذاك لذا تعمد للبدء المبكر والخروج المبكر لتفادي حرارة الجو وهو أمر انتهى لدينا -وحتى لديهم- بتوفر الكهرباء والمكيفات، كما كانت الحياة والتلفزيونات تتوقف في تلك الحقبة قبل منتصف الليل بينما أصبح كل شيء يعمل طوال 24 ساعة باليوم...

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آخر محطة:

الحل الأمثل لنمط الحياة الذي تغير واستبدل بفنجان القهوة الصغير كوب قهوة كبيراً أقرب بحجمه كحمام سباحة والأرق المصاحب له، هو بخلق دوام حكومي مرن يأخذ بالحسبان ذلك المتغير لمزيد من الإنتاجية ولإحياء المناطق السكنية البعيدة وتقليل - إذا لم نقل القضاء- على الزحمة المرورية عبر خلق دوامين لموظفي الحكومة الأول من 9 صباحاً حتى الواحدة ظهراً والثاني من الواحدة ظهراً إلى السادسة مساءً وننظر للنتائج فإذا تحسنت وزاد الأداء والإنتاجية والرضا استمررنا به وإذا كان العكس يمكن وبسهولة العودة عنه.

