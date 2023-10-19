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المحكمة الدستورية رفضت إبطال «المعاشات الاستثنائية»


قضت المحكمة الدستورية برفض الطعن على المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، وبالتالي رفض المطالبة ببطلان المعاشات الاستثنائية لانتفاء مصلحة الطاعن.
وكان مقدم الطعن قد أشار الى ان الدستور نص على المساواة، لافتا الى ان المعاشات الاستثنائية التي تسمح بالزيادة والاستثناء للقياديين دون المواطنين إنما هي تمايز وليست مساواة.
واضاف الطاعن ان المادة 80 من القانون عجزت عن وضع معيار واضح لاستحقاق المعاش الاستثنائي وتركت الامر مطلقا، بحجة وجود مادة تبيح لمجلس الوزراء منح من تراه مناسباً راتباً استثنائياً من دون وجود معيار ثابت وعادل للجميع.


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