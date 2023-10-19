المديرة الحسناء.. أول روبوت نسائي يتولى وظيفة مديرة مدرسة

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في تأكيد جديد على أن الذكاء الاصطناعي قادم ليحتل مكان البشر، أصبحت مدرسة «كوتسمور» أول مدرسة بريطانية تستخدم روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي، ليكون بمثابة «مديرة».

المديرة الروبوت تسمى «أبيجيل بيلي»، وأكدت إدارة المدرسة التي تتقاضى رسوما باهظة تصل إلى أكثر من 40 ألف دولار سنويا، أن «المديرة الحسناء»، وغيرها من روبوتات المحادثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، «لن تكون بديلا عن البشر في وظائف بالتعليم والإدارة». وأكدت أن أبيجيل بيلي، مديرة رئيسية للمدرسة، لكنها ستدعم وظائف المدير البشري الحالي، توم روجرسون.

وحسب موقع tech.co المختص بأخبار التكنولوجيا، لن تكون أبيجيل روبوت الدردشة الوحيد الذي ينضم إلى قائمة موظفي كوتسمور، إذ سبق أن وظفت المدرسة برنامج الدردشة الآلي «جيمي ترينر»، رئيسا لقسم للذكاء الاصطناعي، وصممت كلتا الأداتين صور مظهريهما البشري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتستخدم أبيجيل بيلي، التعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي، بطريقة مشابهة لبرنامج الدردشة الآلي ChatGPT الخاص بشركة OpenAI، لكنها مبرمجة بشكل خاص لتكون على معرفة تامة بإدارة المدارس.

وستكون أبيجيل «اليد اليمنى» لمدير المدرسة روجرسون، وتقدم له التوجيه بشأن مجموعة واسعة من القضايا، مثل صياغة السياسات المدرسية ودعم الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وقال روجرسون: «من الجميل أن تعتقد أن شخصاً مدرباً جيداً بشكل لا يصدق موجود لمساعدتك في اتخاذ القرارات، دون أن تنتظر وقتا طويلا لمعرفة الإجابات».

