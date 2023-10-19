الكويت: قوات الاحتلال تخرق القانون الدولي والإنساني

وطن النهار

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستهجانها الشديدين للقصف الوحشي الذي تعرض له مستشفى المعمداني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مما أدى إلى سقوط المئات من الضحايا والمصابين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن ما تقوم به قوات الاحتلال من استهداف للمستشفيات والمرافق العامة يعد خرقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوضع حد فوري لهذه الممارسات اللا إنسانية ضد الشعب الفلسطيني والتي لا يقرها دين ولا قانون ولا فطرة إنسانية سوية.

وجددت التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بجميع الوسائل الممكنة لتخفيف معاناته المستمرة داعية إلى وقفة دولية جادة وسريعة لإيقاف هذه الجرائم الوحشية.

وشارك وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر في الاجتماع الاستثنائي الـ43 للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أول من أمس الثلاثاء في عاصمة سلطنة عمان مسقط.

وقالت (الخارجية) في بيان لها إن الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء تصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي غير القانوني للأحياء السكنية في قطاع غزة ونوايا إسرائيل لغزو القطاع وتهجير السكان المدنيين.

وبحث الاجتماع سبل حشد الجهود الدولية لحماية الفلسطينيين وايقاف التصعيد الدائر والتباحث حول التحديات العاجلة والخطيرة التي تواجه المنطقة جراء ذلك وتكثيف التحرك الدبلوماسي والسياسي لضمان توفير المعابر الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني.

