«الشؤون» دشنت جدارية تضامنية مع فلسطين

وطن النهار

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، افتتاح مكتب خدمة المواطن بمركز الخدمات المتكاملة التابع لوزارة المواصلات في (غرب عبدالله المبارك) وتدشين جدارية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وأكد وكيل الشؤون بالتكليف عبدالعزيز المطيري، في تصريح صحافي، التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بشأن افتتاح مراكز الخدمات والمباني العامة التابعة لها في المناطق السكنية الجديدة.

وقال المطيري إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الخدمات الجديدة للمواطنين، مبينا انه على هامش افتتاح المكتب تم تدشين مبادرة معنوية للتأكيد على أهمية دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأفاد ان المشاركين في المبادرة وقعوا على جدارية تحمل خارطة فلسطين وعلمي الكويت وفلسطين بهدف كتابة عبارات وكلمات داعمة لصمود الشعب الفلسطيني والتأكيد على الموقف الحكومي الداعم للأشقاء هناك.

