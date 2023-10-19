«المرأة العربية للسلام»: قوى وأطراف فاسدة تزكي طروحات الاحتلال

وطن النهار

أصدرت شبكة المرأة العربية للسلام بياناً دانت فيه بشدة العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة.

وقالت «وسط أجواء مشحونة بالأخطار والإنذار بحرب تطال الجميع: تشهد القضية الفلسطينية منعطفا هو الأخطر في تاريخها فإن المخطط الصهيوني يرمي لتصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم ، وأمام صمود شعبنا العربي الفلسطيني ورفضه للمخطط الصهيوني وتداعياته والبقاء على الثوابت التي نشأت من أجلها القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني.

ودانت بشدة كل أشكال العدوان الغاشم الإسرائيلي الذي طال كل شيء وسقط الأبرياء من نساء وأطفال وشيوخ وشباب وفي الوقت الذي يتنادي العالم بأهمية شيوع السلام للعالم أجمع ومنها الأمم المتحدة نجد أن هناك بعض الأطراف والقوى تخدم مخطط هدم السلام وتمهد لمخططات الاحتلال وتزكية طروحاته الفاسدة تاريخيا وسياسيا، سعى الاحتلال إلى طرحها على مدار الصراع العربي - الإسرائيلي.

وزادت أنها تتابع بقلق كبير وبحسرة عميقة الأحداث المتلاحقة التي يتعرض لها أكثر من مليوني فلسطيني وفلسطينية منذ أكثر من أسبوعين في حصار شامل وحرمان من حقهم الإنساني وضرورة وصول المساعدات الإنسانية والطبية لهم.

وإذ تعتز شبكة المرأة العربية للسلام بالمواقف المسؤولة لدولة الكويت في دعم الشعب الفلسطيني والالتزام الإنساني والأخلاقي تجاه القضية منذ اندلاعها وبالمواثيق الدولية والقرارات القانونية ومن منطلق الإيمان الكامل بالحق الفلسطيني بالعيش على أرضه في سلام وأمان أستحضر جهود دولة الكويت التي انطلقت من أرضها أرض السلام منظمة التحرير الفلسطينية برعاية كويتية رسمية من أجل استقرار أهلنا في فلسطين، فإنها تدين وترفض بشدة العنف القائم واستهداف النساء والأطفال والرجال العزل وقد حذرت الكويت من ذلك ومن استمرار الانتهاكات ونعيد الرفض والتذكير على دور دولتنا من أجل وقف العدوان والحرب على غزة وتمكينهم من وصول المساعدات إليهم ليعيشوا، واحترام مقتضيات القانون الإنساني، مكررة رفضها واستنكارها لما يحدث تجاه مواطنين عزل ونطالب بايقاف العدوان وإتاحة الفرصة للحلول السلمية التي تحقن الدماء، مطالبة جميع المؤسسات الدولية ذات الشأن بالوقوف عند مسؤولياتها بمحاسبة اسرائيل على ما ترتكبه ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

