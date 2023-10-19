مذبحة ضد الإنسانية

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غزة - الوكالات: ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي أبشع مجازرها الدموية في قطاع غزة والتي راح ضحيتها 500 شهيد مدني لجأوا الى أحد مواقف السيارات قرب مستشفى المعمداني في حي الزيتون ليتحولوا إلى أشلاء محترقة اثر تعرضهم لضربة صاروخية مباشرة من مقاتلات الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن حصيلة شهداء المجزرة بلغت «500 شهيد وهناك 28 حالة حرجة بالإضافة إلى 314 إصابة بجروح مختلفة»...(طالع ص 17-16).

وذكرت مصادر فلسطينية ووكالات أنباء دولية أن آلاف الفلسطينيين النازحين اضافة الى طواقم طبية وتمريضية ومتطوعين لمهمات إنسانية كانوا متواجدين في ساحات ومحيط المستشفى الذي تعرض للقصف.

وقالت الوزارة في بيانها: إن «إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الثاني عشر على التوالي هو 3478 شهيدا و12065 إصابة بجروح مختلفة».

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الطائرات الإسرائيلية «شنت غارة على المستشفى الكائن بحي الزيتون بغزة أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن».

بدوره قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن طواقم الإسعاف غير قادرة على تلبية الاحتياجات فيما اكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تواصل انتشال الأشلاء من الموقع.

وخلال الأيام الماضية هدد جيش الاحتلال بقصف عدد من المستشفيات في قطاع غزة وبينها مستشفى المعمداني تمهيداً

لقصفها على مرأى ومسمع من العالم.

وحاول جيش الاحتلال التملص من المسؤولية عن المذبحة المروعة مدعيا انه «حسب معلومات استخباراتية فإن حركة الجهاد الإسلامي هي المسؤولة عن عملية إطلاق الصاروخ الفاشلة». وردت الحركة على الفور ووصفت هذه التصريحات بـ«الأكاذيب».

وأثارت المذبحة المروعة موجة ادانات خليجية وعربية وإسلامية ودولية واسعة فيما وصفت الكنيسة الأسقفية في القدس المحتلة التي تدير المستشفى الأهلي العربي الهجوم بأنه «جريمة ضد الإنسانية».