الكويت: ممارسات الاحتلال الإسرائيلي لا يقرها دين ولا قانون ولا فطرة إنسانية سوية

الأولى

عبَّرت الكويت أمس عن إدانتها واستهجانها الشديدين للقصف الوحشي الذي تعرض له مستشفى المعمداني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ما أدى إلى سقوط المئات من الضحايا والمصابين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن ما تقوم به قوات الاحتلال من استهداف للمستشفيات والمرافق العامة يعد خرقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني. ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوضع حد فوري لهذه الممارسات اللا إنسانية ضد الشعب الفلسطيني والتي لا يقرها دين ولا قانون ولا فطرة إنسانية سوية.

وجددت التأكيد على موقف الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني بجميع الوسائل الممكنة لتخفيف معاناته المستمرة، داعية إلى وقفة دولية جادة وسريعة لإيقاف هذه الجرائم الوحشية. واحتشد عدد من المواطنين والوافدين في ساحة الإرادة، مساء امس، استنكارا للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي باستهداف المدنيين في مستشفى المعمداني في غزة وشهدت كلمات المنصة شجباً لأفعال جيش الاحتلال الصهيوني، واعتبار ما قام به الكيان الصهيوني جريمة حرب.

وكانت لجنة القدس التابعة للاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت نظمت ظهر امس مهرجاناً خطابياً ووقفة احتجاجية على التعديات والممارسات الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني.

وقالت مساعد نائب مدير الجامعة لشؤون الأبحاث د. حنين الغبرا، إن ما يحدث في فلسطين هو إبادة جماعية وتطهير عرقي، مبينة أن 65 % من الشهداء.. أطفال ونساء.

بدوره قال أستاذ التاريخ الإسلامي في كلية الآداب بجامعة الكويت د. نعمان جبران إن العدو الصهيوني جرب جميع المجازر منذ أربعينيات القرن الماضي وحتى وصل إلى مستشفى غزة، آملاً نصرة الشعب الفلسطيني على العدو المحتل في القريب العاجل.

وقال رئيس «اتحاد الطلبة» محمد الرشود، إن الاتحاد يقدر بشكل عال صمود الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته لمقاومة العدو المحتل.