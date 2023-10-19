مطالبات نيابية برفض أوراق اعتماد السفيرة الأميركية الجديدة

الأولى

وجهت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية دعوة للحكومة والنواب لحضور اجتماعها يوم الأحد المقبل لمناقشة التطورات الأخيرة في قطاع غزة وجميع الخيارات الممكنة لدعم المقاومة الفلسطينية وتعرية الاحتلال الصهيوني أمام المجتمع الدولي. وسيتضمن الاجتماع مناقشة اقتراحات بشأن حظر التعامل والتطبيع مع الكيان الصهيوني ومنظماته، تماشياً مع الموقف الرسمي والشعبي للدولة. وعلى الصعيد ذاته، أبدى عدد من النواب استنكارهم الشديد للقصف الذي طال مستشفى المعمداني في غزة، وسط التهديد باستجواب وزير الخارجية ان تم قبول اوراق السفيرة الجديدة للولايات المتحدة الأميركية.

واعتبر نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير أن العربدة الصهيونية لن يوقفها إلا قيام حكام المسلمين بواجب نصرة إخواننا في فلسطين وقيادة الشعوب لردع الصهاينة، فالقرار عندهم.

من جانبه، طالب النائب د. عبدالكريم الكندري وزير الخارجية الشيخ سالم الجابر برفض اعتماد أوراق تعيين كارين ساساهارا سفيرة للولايات المتحدة، اعتراضاً على موقف الإدارة الأميركية التي تسلح الكيان الصهيوني وتشاركه بجرائمه، وقال: «إذا تم قبول أوراقها فسأعلن استجواب وزير الخارجية».

بدوره قال النائب جراح الفوزان ان الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني تتطلب عقد اجتماع عاجل لقادة الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية، لاتخاذ موقف عاجل تجاه حرب الإبادة التي يتعرض لها أهل فلسطين، داعيا وزير الخارجية الى أن يتخذ موقفاً ضد السفيرة الأميركية التي كانت قنصلا عاما في القدس المحتلة.

من جهته، طالب النائب د. عبدالعزيز الصقعبي وزير الخارجية برفض اعتماد أوراق تعيين السفيرة الأميركية الجديدة، فأقل درجات النصرة الاعتراض على استقبال من كانوا سبباً في دعم المجرمين قتلة الأطفال.

بدوره اكد النائب محمد هايف ان المسؤولية أصبحت مضاعفة على قادة الأمة أمام ما يرتكبه الصهاينة من مجازر مروعة وجرائم حرب يشنها الصهاينة على قطاع غزة وسط دعم أميركي وغربي غير مسبوق يوجب على القادة العودة لإجراءات سابقة رادعة بوقف تصدير الغاز والنفط الذي يغذي طائراتهم وبوارجهم ويشل حركتهم، موضحا ان التلويح بذلك يرعب الغرب.

من جهته، اعتبر النائب مهلهل المضف ان ما يمارسه الكيان الصهيوني ضد غزة من سفك للدماء وهدم وتدمير هي جرائم حرب تتطلب التحرك والتنسيق دبلوماسيا وبرلمانيا بين الرافضين لهذه الوحشية حتى يقدم هؤلاء القتلة للمحكمة الجنائية الدولية بصفتهم مجرمي حرب.

من جانبه، قال النائب أحمد لاري: «فُجعنا بمجزرة مستشفى المعمداني في غزة، والهجمات الصاروخية التي راح ضحيتها مئات الشهداء، ولا أظنّ أن إنساناً يستطيع أن يرتكب مجزرة وحشية كهذه، إلّا أن يكون قد اعتاد نظائرها حيث سلبته جرائمه إنسانيته، لتحل محلها الوحشية».

ودعا النائب مهند الساير الى استخدام سلاح النفط والاستثمارات الخارجية وفرض عقوبات تصاعدية حماية لأهلنا في فلسطين.

بدوره تساءل النائب مرزوق الغانم: «هل يعقل بعد هذه الانتهاكات الوحشية والهجمة البربرية الانتظار اسبوعين لعقد جلسة؟، ادعو الرئاسة والنواب لدور انعقاد طارئ فوراً».

وقال النائب د. حسن جوهر انه تم رصد 8 شركات وصناديق استثمارية تستثمر بها الكويت بعشرات المليارات أعلنت عبر رؤسائها تأييدها ودعمها وتبرعها بالمساعدات للكيان الصهيوني، داعياً رئيس الوزراء الى سحب جميع أموال الكويت من تلك الجهات المشبوهة وإيقاف تجديد العقود المبرمة معها حتى لا نكون شركاء في اراقة دماء أهلنا بغزة.

من جانبه، دعا النائب هاني شمس الحكومة الى إعلان الحداد العام في البلاد لمدة ثلاثة أيام، بينما طالب النائب فهد بن جامع مجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يوقفوا هذه الحرب ومحاسبة هذا الكيان الصهيوني المستبد.

بدورها اعتبرت النائب جنان بوشهري ان مجزرة مستشفى المعمداني جريمة حرب كاملة الأركان، وإن كنا لا نتوقع تحركا دوليا حقيقيا يوقف المجازر الصهيونية، فإن واجب الأنظمة العربية والإسلامية اتخاذ قرارات جريئة تغير من مسار الحرب في فلسطين المحتلة، فهذا الضعف لم يعد مقبولا عند الشعوب.