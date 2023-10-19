40 شهيداً في مجزرتين بجباليا وخان يونس

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غزة- الوكالات: أعلنت وزارة الداخلية في غزة أمس استشهاد 40 فلسطينيا في غارات إسرائيلية جديدة على جباليا شمال قطاع غزة، وسلسلة غارات على احياء مدنية في خان يونس.

وقالت الوزارة إن الغارات تركزت على منطقتي القصاصيب وحليمة السعدية في جباليا.

كما قضى فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على خان يونس جنوب غزة، في حين أعلن الدفاع المدني الفلسطيني استشهاد فلسطينيين آخرين في غارة إسرائيلية على مخبز بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقتلت غارة اسرائيلية مدنيين في غارة على منزل في المخيم ذاته، بينما سقط عدد لم يحدد بعد من الشهداء في غارات إسرائيلية على حي اليرموك وسط مدينة غزة.

وأعلن مدير مستشفى الشفاء ، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما، وذلك بعد ان ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة بقصف مستشفى المعمداني وسط غزة ما ادى الى استشهاد 500 مدني واصابة المئات بجروح.