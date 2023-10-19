استعدادات روتينية للضرائب.. ولا جدول زمنياً للتطبيق

مال وأعمال

قالت مصادر مطلعة لـ «النهار»، إن هناك اجراءات روتينية لتنظيم الادارة الضريبية والاستعانة بمتخصصين ليكون هناك هيكل تنظيمي جاهز حال الرغبة في التطبيق.

وأضافت أن تطبيق الضريبة على أرض الواقع بحاجة إلى توافق تشريعي وتنفيذي ولا يمكن تحقيقه على المدى القصير، فضلا عن ان الحكومة لا تنوي اضافة اعباء في ظل توترات اقتصادية.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات الحكومية ماضية في تجهيز البنية التحتية الخاصة بتطبيق الضريبة بأنواعها، وتعد ضريبة القيمة المضافة الأقرب للتطبيق، خاصة مع تطبيق بعض دول مجلس التعاون الخليجي لها، ممثلة في السعودية والإمارات، وذلك للتخفيف من الاعتماد المفرط على النفط وسعياً لتنويع مصادر الدخل.

وقد طرحت الحكومة العديد من الممارسات والمناقصات التي استهدفت توفير النظم الكفيلة بتطبيق الضريبة دون معوقات وبالشكل الذي يحقق الهدف من تطبيق تلك الضريبة المتمثل في تنمية الإيرادات وترشيد النفقات.

ولفتت أن الإيرادات المتوقعة من تطبيق الضريبة ستعزز بلا شك من الجهود الحكومية الرامية لتعزيز الموارد المالية وتقليل الهدر وخفض مستويات العجز في الميزانية العامة للدولة.

وأشارت المصادر أن الحكومة تملك وتهيمن على أكثر من 75 في المئة من النشاط الاقتصادي، فبالتالي لا توجد بيئة خصبة لتخرج حصيلة ضريبية كافية، بالإضافة إلى أن الكثير من الشركات ترى في تطبيق الضريبة عبئاً كبيراً عليها على المدى الطويل.

وشددت المصادر أنه لا بديل للضريبة إلا القيام بالإصلاح الاقتصادي، وضرورة رفع تملك المواطنين الأنشطة التجارية على أقل تقدير 50 في المئة»، مبيناً أن «الوضع الطبيعي ألا تدير الحكومة الاقتصاد، بل هذا دور المواطنين».

