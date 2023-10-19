العتيبي: «تنظيم التأمين» حققت إيرادات 7.3 ملايين دينار

مال وأعمال

قال رئيس وحدة تنظيم التأمين الكويتية محمد العتيبي إن الأداء المالي كان مميزاً في السنة المالية 2023/2022 بتسجيل إيرادات بأكثر من 7.3 ملايين دينار.

وأوضح بحسب التقرير السنوي الثالث عن الوحدة أن الوحدة سجلت صافي نتائج أعمال ووفرا محققا في الفترة من مطلع أبريل 2022 حتى نهاية مارس السابق بأكثر من 5 ملايين دينار.

ولفت العتيبي إلى ارتفاع صافي الموجودات بأكثر من 70% سنوياً، منوهاً بأن الوحدة حققت خلال الثلاث سنوات السابقة إيرادات بأكثر من 16 مليون دينار، وبلغ نصيب المستحق لصالح الخزانة العامة للدولة ما يقارب 11 مليون دينار.

وذكر أن عدد الذين تقدموا بطلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية بلغ أكثر من 170 شركة ومهن تأمينية ومراقبي حسابات، فيما تقدمت أكثر من 160 شركة بطلب استكمال إجراءات توفيق الأوضاع بشأنها.

وبيّن «العتيبي» أن ذلك أسفر عن توفيق أكثر من 20 شركة تأمين وطنية، وأكثر من 10 شركات تأمين أجنبية بالتنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وتسلم طلبات جديدة من شركات أجنبية خارج الكويت، وأكثر من 90 شركة وساطة ومهن تأمينية.

ولفت إلى أن العمل لا يزال جارياً على استقبال بقية طلبات توفيق الأوضاع للشركات والمزاولين للمهن التأمينية الخاضعين لرقابة وحدة تنظيم التأمين.

