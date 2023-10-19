«KIB» يشارك في النسخة الثانية من معرض «وظيفتي»

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مشاركته في النسخة الثانية من معرض «وظيفتي»، الأكبر من نوعه في الكويت، والأكثر جذباً للمهنيين والشباب الباحثين عن فرص. وانطلاقاً من دوره كمؤسسة مالية رائدة تعمل على تعزيز المواهب وتمكين المجتمع المحلي الكويتي، فإنّ KIB يحرص دائماً على التواصل مع روّاد وزوّار المعرض الباحثين عن فرص وظيفية تلبّي تطلعاتهم وتناسب تخصّصاتهم.

وفي تعقيبه على مشاركة البنك في المعرض، صرّح مدير عام إدارة الموارد البشرية في KIB، فراس الدارمي: «إن هذا الحدث المهم والحيوي فرصة متميّزة يترقّبها الكثيرون، إذ يسهم في خلق بيئة تواصل تفاعلية مباشرة بين الباحثين عن عمل والمؤسسات من مختلف القطاعات في الكويت. ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا المعرض، للعام الثاني على التوالي، كما نتطلّع إلى دعم جميع الأفراد المهتمّين بالانخراط العملي في القطاع المصرفي».

وأضاف: «إن هذا المعرض مصمّم لتمكين روّاده من لقاء ممثلي الشركات والمؤسسات المحلية، وسوف يكون موظفونا متواجدين في جناحنا الخاص لتوجيه الزوار وتعريفهم بالفرص الوظيفية المتنوعة المتاحة لهم في KIB، سواء كانوا متخصصين من ذوي الخبرة ويرغبون في الارتقاء بمسيرة عملهم وتطوير حياتهم المهنية، أو ممن يرغبون في الانطلاق بتجربتهم العملية ضمن القطاع المالي. وسوف نعمل على تقديم الإرشادات اللازمة والإجابة عن أي أسئلة أو استفسارات».

ووجّه الدعوة إلى الجميع لزيارة جناح KIB في المعرض، قائلاً: «يمكن لجميع زوار جناحنا الاطلاع على تفاصيل خدمات التمويل، خدمة العملاء، تكنولوجيا المعلومات، أو أي مجال آخر من مجالات الخبرة المصرفية، فنحن نوفّر فرصاً وظيفية متميّزة تتوافق مع العديد من المهارات والكفاءات. وإضافة إلى التعرّف على الفرص الوظيفية، يمكن لمرتادي المعرض استكشاف مزايا بيئة العمل في البنك، بما في ذلك الباقات التنافسية المصمّمة للموظفين، وبرامج التطوير المهني، وثقافة العمل الداعمة والتشاركية».

