«الأهلي الكويتي»: الدويسان مديراً عاماً للخدمات المصرفية للشركات

مال وأعمال

عيّن البنك الأهلي الكويتي أحمد خالد الدويسان مديراً عاماً لإدارة الخدمات المصرفية للشركات في 15 أكتوبر 2023، بعد حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي في هذا الصدد.

ويمثل ذلك خطوة مهمة ضمن إستراتيجية البنك الأهلي الكويتي الرامية إلى تعزيز فريق الإدارة التنفيذية، وتطوير عملياته المصرفية للشركات.

وبهذه المناسبة، صرح لؤي مقامس الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي- الكويت قائلاً: «نرحب بأحمد الدويسان كمدير عام إدارة الخدمات المصرفية للشركات، ونرى بأن خبرته الكبيرة ستشكل إضافة ممتازة لفريق الإدارة التنفيذية في البنك، ونحن على يقين أن بفضل توجيهاته ستستمر الإدارة بالنمو والازدهار في المستقبل».

من جانبه، أعرب الدويسان عن امتنانه لمنحه هذه الفرصة، قائلاً «يسعدني الانضمام إلى البنك الأهلي الكويتي، وأتطلع إلى العمل مع فريق البنك لتقديم خدمات استثنائية لعملائنا، والمساهمة في النمو والنجاح المتواصل للبنك بشكل عام».

ومع أكثر من 20 عاماً من الخبرة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، يحمل الدويسان الخبرة والمعرفة اللازمتين للنجاح في منصبه الجديد، بعدما شغل سابقاً منصب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج، بحيث نجح في إدارة محفظة أصول مموّلة وغير مموّلة والتزامات في مختلف القطاعات.

ولعب الدويسان أيضاً دوراً محورياً في تطوير وتنفيذ إستراتيجية وخطط مجموعة الخدمات المصرفية للشركات (Corporate Banking Group) في بنك الخليج، التي تتمحور حول العملاء من خلال التحول الرقمي.

وقبل تعيينه في منصب مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للشركات، شغل الدويسان منصب نائب مدير عام ورئيس قسم المعالجة والهيكلة في بنك الخليج، بحيث نجح في إدارة محفظة من الأصول المتعثرة، وكان أيضاً مسؤولاً عن قيادة عمليات إعادة الهيكلة الإقليمية والمحلية رفيعة المستوى، مما أظهر قدراته القيادية الاستثنائية.

ويحمل الدويسان شهادة ماجستير تنفيذية في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في بيروت، ودرجة بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة نورث إيسترن في ولاية بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية، وقد حصل أيضاً على العديد من الشهادات المتخصصة من جامعة هارفارد وغيرها من الجهات العالمية، ما يؤكد حرصه على التعلم وتحقيق التطور على المستوى المهني.

ويتماشى انضمام الدويسان مع الرؤية الإستراتيجية للبنك الأهلي الكويتي التي تركز على تمكين الخبرات الوطنية من أجل تحقيق النجاح على المدى الطويل، في وقت سيلعب الدويسان بفضل خبرته الواسعة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، دوراً فعّالاً في رفع مكانة البنك التنافسية وتعزيز ريادته في القطاع المصرفي داخل الكويت.

ويأتي ذلك في وقت تحظى إدارة الخدمات المصرفية للشركات في البنك الأهلي الكويتي بأهمية كبيرة لكل من البنك والشركات التي يخدمها ويتعامل معها على حد سواء، بحيث تركز الإدارة على بناء العلاقات مع الشركات والحفاظ عليها، إلى جانب توفير مجموعة من المنتجات والخدمات المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها المتزايدة باستمرار. وتلعب إدارة الخدمات المصرفية للشركات أيضاً دوراً مهماً في تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية، ما يجعلها ركيزة أساسية للصناعة المصرفية.

منذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 يواصل العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحداً من أهم البنوك الكويتية التي تقدّم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعةABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

هذا ويوفر البنك الأهلي الكويتي - مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيسي وفروعه الأربع والأربعين المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة يقدّم البنك الأهلي الكويتي جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي DIFC.

ويعد البنك الأهلي الكويتي من أبرز الداعمين لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بحيث يهدف من خلال مبادراته المختلفة إلى تعزيز الثقافة والشمول المالي لدى جميع أفراد المجتمع وتعريفهم على حقوقهم وواجباتهم لدى التعامل مع البنوك والخدمات المصرفية المختلفة بما يشمل خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل تجنب الاحتيال المصرفي والمالي وشروط الحصول على القروض والخدمات الرقمية وغيرها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني

eahli.com ومتابعة حسابات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي abk_kuwait@ أو الاتصال بأحد موظفي خدمة العملاء عن طريق خدمة «أهلاً أهلي» على الهاتف رقم 1899899.

