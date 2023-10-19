الكويت الرابعة عشرة في مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي

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احتلت الكويت المرتبة الرابعة عشرة عالمياً بين أكثر الأسواق جاهزية لعصر التنقل بالمركبات الكهربائية وذلك وفقاً لنتائج «مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي - GEMRIX 2023» الذي أصدرته «آرثر دي ليتل»،. ويتماشى هذا الإنجاز الكبير مع البنية التحتية وطموح الدولة في تحقيق أهدافها البيئية، بالإضافة إلى تحقيق استراتيجية التنويع الاقتصادي.

ويشمل الاصدار الثالث من «مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي - 2023 GEMRIX» 35 سوقاً في جميع القارات، ما يجعله الأكثر شمولاً على مستوى الصناعة حتى اليوم. ويسلط التقرير الضوء على التوجه المتزايد في اعتماد السيارات الكهربائية عالمياً منذ نسخته الأخيرة في عام 2022. وأشار التقرير إلى أن النرويج حافظت على صدارتها العالمية في جاهزية أسواقها للتنقل الكهربائي، وظهرت الصين كمنافس قريب لها. وعلى خطاهم تخطو بلدان مثل دولة الكويت خطوات نحو زيادة اعتماد السيارات الكهربائية.

ولفت جوزيف سالم، شريك ومسؤول قطاع السفر والتنقل في «آرثر دي ليتل» الشرق الأوسط إلى المبادرات التي تتخذها حكومة الكويت لتسريع وتيرة التحول إلى عصر التنقل الكهربائي، قائلاً: « إن مبادرات دولة الكويت الإستراتيجية في قطاع السيارات الكهربائية ليست طموحة فحسب، بل قابلة للتنفيذ. وإن استحداث مدينة المركبات الكهربائية يؤكد إصرار الدولة على أن تكون في طليعة النقل المستدام».

ويؤدي ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والحوافز الحكومية في الكويت إلى تعزيز البناء المنسق للبنية التحتية للشحن الكهربائي، مما يجعل البلاد جاهزة لتبني واعتماد المركبات الكهربائية. وقد ساهمت جهود الحكومة في غرس الثقة لدى الجمهور، وهو ما يتضح من خلال الاحتمالية الإيجابية لاقتناء مركبة كهربائية. وينشأ هذا الاتجاه من المعرفة المعززة بالتكنولوجيا والاستدامة.

ويعمل الشركاء من القطاعين العام والخاص في الكويت بشكل تعاوني لبناء منظومة قوية للمركبات الكهربائية. يمهد تضافر هذه الجهود مع تركيز الحكومة على التنقل المستدام الطريق لدولة الكويت، لاتخاذ خطوات واسعة في تحقيق رؤية الكويت الجديدة 2035 ولتكون لاعباً رئيساً في مشهد التنقل المستدام في المنطقة.

