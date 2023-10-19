«الأهلي المتحد» حقق 33.5 مليون دينار أرباحاً صافية

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد «ش.م.ك.ع» عن نتائج أعماله خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث بلغت أرباح البنك 33.5 مليون دينار كويتي بما يزيد عن أرباح نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 30.4 مليون دينار كويتي وبنسبة زيادة تبلغ 10.1%. كما حقق البنك إجمالي أرباح تشغيلية بلغت 65.4 مليون دينار كويتي خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023.

وبلغ إجمالي الموجودات ما قيمته 4.6 مليارات دينار كويتي بنهاية الربع الثالث من عام 2023، مقارنة مع إجمالي موجودات بلغت 4.7 مليارات دينار كويتي تم تسجيله في نهاية ديسمبر 2022.

كما بلغ كل من صافي محفظة التمويل وودائع العملاء 3.3 مليارات دينار كويتي، و3.0 مليارات دينار كويتي على التوالي في نهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ 3.4 مليارات دينار كويتي، و 3.2 مليارات دينار كويتي على التوالي في نهاية ديسمبر من عام 2022.

هذا وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية وعلى الأصول بلغ 9.2%، 1.0% على التوالي بنهاية الربع الثالث من عام 2023 وبلغ العائد على السهم 13.3 فلساً للسهم ( 11.9 فلساً في نهاية سبتمبر 2022).

وتعليقا على هذه النتائج، صرح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد الدكتور/ أنور علي المضف قائلاً «مازالت الأسواق المالية تعاني من أثار عدم الاستقرار وعلى الرغم من ذلك ما زلنا نواصل جهودنا بحذر للاستفادة من فرص البيئة التشغيلية المتاحة في الكويت

وأضاف «من منطلق المؤشرات المالية التي حققها البنك أكدنا قدرته على متانة مركزه المالي والحفاظ على مستوى ربحية جيد، معتمدا على استراتيجية متحفظة ونزعة متدنية للمخاطر. هذا بالإضافة إلى أداء البنك المتوازن واحتفاظه بقدرته على النمو.

وأكد المضف: لقد نجح البنك الأهلي المتحد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 تحقيق نتائج جيدة بفضل إستراتيجية عملنا المرنة والمتوازنة، وما نستند إليه من أسس مالية قوية واستراتيجية واضحة وتوافر كفاءات مصرفية متميزة. وأشار الدكتور المضف إلى إلتزام البنك بتطبيق قواعد راسخة للحوكمة واستمرار جهوده فى دعم مختلف فئات المجتمع من خلال برنامجه الطموح للمسؤولية المجتمعية.

وتوجه الدكتور المضف بالشكر لمساهمي البنك على ما قدموه من دعم ومساندة للبنك، كما توجه بالشكر لعملاء البنك الكرام لولائهم الدائم وثقتهم وتفاعلهم مع ما يقدمه لهم البنك من خدمات جديدة أكثر ملاءمة لمتغيرات الحياة، وخاصة الخدمات المصرفية الرقمية بما لها من قدرة ومرونة في تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وأعرب الدكتور المضف عن شكره وتقديره لموظفي البنك على ما أظهروه من إخلاص وتفان في العمل، مؤكدا على اعتزاز البنك الأهلي المتحد بثروته البشرية التي يعتبرها الركيزة الأساسية لاستمرار نجاح البنك وتقدمه.

أداء متوازن

وفي تعليقها على الأداء المالي للبنك للأشهر التسعة الأولى من العام 2023، أفادت الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد جهاد سعود الحميضي «استمر البنك في الحفاظ على الربحية في التسعة أشهر الأولي من عام 2023، على الرغم من كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد بشكل عام. حيث تم تحقيق هذا التوازن من خلال القدرة على الإدارة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطرة، حققنا هذا الأداء المتوازن، والذي يعزز ثقتنا في نموذج أعمالنا وقدرتنا على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبنك».

وأضافت الحميضي: «مازلنا نواصل تركيز جهودنا لمواكبة وتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء، ونفخر بتأكيد دورنا الرائد ومكانتنا المرموقة، وقدرتنا على تقديم أفضل العروض والخدمات التي تعتمد على الابتكارات والتقنيات الرقمية المتقدمة بما يحقق أفضل المستويات والخدمات المصرفية للعملاء. كما يواصل البنك جهوده للحفاظ على مكانته في طليعة البنوك المحلية في الكويت من خلال تقديم حلول مالية تمويلية وأوعية إدخارية متميزة.

وأكدت الحميضي أن البنك الأهلي المتحد مازال يواصل مبادراته التحول الرقمي في إطار رؤية استراتيجية لإثراء التجربة الرقمية لعملاء البنك وتلبية كافة احتياجاتهم وتحقيق ما هو أكثر من تطلعاتهم، ومدهم بالحلول والخدمات المصرفية المبتكرة، موضحة أن أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لجميع المؤسسات وهو الخيار الأمثل لتطوير آليات العمل المصرفي.

وأشارت الحميضي أن البنك الأهلي المتحد يواصل مساعيه لتنمية الكفاءات المصرفية وتوفير كل سبل الدعم لموارده البشرية من خلال بيئة عمل جاذبة وقادرة على تطوير الأعمال. كما أكدت الحميضي أن البنك يمضي بخطي متسارعة نحو تحقيق الاستدامة الشاملة.

وأضافت الحميضي : استطاع البنك الأهلي المتحد أن يقوم بدور بارز في العمل المجتمعي، وأثبت على مدار سنوات طويلة قدرته على تقديم نموذج يحتذي به في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، ليقدم تجربة رائدة ومتميزة في هذا المجال كما هي إنجازاته الدائمة على مختلف الأصعدة.

وفي ختام تعليقها تقدمت الحميضي بخالص الشكر إلى بنك الكويت المركزي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد، كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير إلى مساهمي البنك وعملائه الكرام، وأعربت عن جزيل الشكر للإدارة التنفيذية بالبنك، وجميع موظفيه علـى جهودهـم المتميـزة وتفانيهم في عملهم.

