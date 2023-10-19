«برقان» يرعى معرض دار الآثار الإسلامية

مال وأعمال

امتداداً لعلاقات التعاون التي تجمع بينهما، أعلن بنك برقان تقديم رعايته لمعرض «دار الآثار الإسلامية» تحت عنوان «العربية السعيدة وروما»، والذي انطلقت فعالياته ابتداءً في أكتوبر 2023 بمركز الأميركاني الثقافي وبالتعاون مع دار الآثار الإسلامية والمجلس الوطني للثقافة والفنون الأداب، وتستمرّ لمدة عام كامل. وتأتي هذه الرعاية في إطار سعي البنك إلى تحقيق أهداف برنامج المسؤولية الاجتماعية الشامل، واستكمالاً لمسيرة التعاون الطويلة مع «دار الآثار الإسلامية» والتي أسهمت ولا تزال في تعزيز التجربة الثقافية والتراثية في الكويت.

ويعتبر معرض «العربية السعيدة وروما» تجربةً تفاعلية تستكشف الأرض المعروفة باسم «العربية السعيدة أو الجزيرة الغنية» - وهي الاسم الذي أطلقه علماء الجغرافيا الرومان باللغة اللاتينية على جنوب شبه الجزيرة العربية، وهي ما تُعرف اليوم باليمن. وقد اشتُهرت هذه المنطقة في العصور القديمة بفضل سيطرتها على عمليات إنتاج المكوّنات العطرية الأساسية المرغوبة للغاية وخطوط تجارتها، مثل اللّبان والمرّ وغيرهما. كما يتناول المعرض اهتمام الإمبراطورية الرومانية بمنطقة «العربية السعيدة» نظراً لما تكتنزه من ثروات طبيعية، فضلاً عن الحروب التي شهدتها المنطقة في تلك الآونة، حيث يتم عرض 32 قطعة أثرية من مجموعة الصباح الآثارية الفريدة في أجنحة المعرض المختلفة. وفي معرض تعقيبها على مواصلة رعاية أنشطة «دار الآثار الإسلامية»، قالت خلود رضا الفيلي، نائبة المدير العام للتسويق والاتصالات في بنك برقان: «إن دعم البنك لأنشطة الدار وجهود المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب يجسّد حرصنا على تطوير التجربة الثقافية وتنمية المشهد الفنّي والثقافي في الكويت. وتأتي مشاركتنا في رعاية المعارض المتنوّعة مثل هذا المعرض المميّز في إطار برنامجنا الشامل للمسؤولية الاجتماعية، ومن أجل تعزيز الانتماء الوطني عبر التركيز على مختلف الجوانب الثقافية والفكرية والفنية التي تؤدي دوراً أساسياً في توسيع آفاق التفكير المجتمعي وتمكين الأفراد من الاطلاع على تاريخهم ومراحل تطوّر العالم من منظور جديد».

وأضافت أنّ برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية يركز على دفع النمو الاجتماعي بشتى أشكاله؛ وذلك بفضل الشراكات الاستراتيجية التي تجمع البنك بالجهات المؤثرة وذات الخبرة الكبيرة في هذا المجال، والتي تبذل جهوداً استثنائية للنهوض بالمجتمع والتأثير في أفراده على نحو إيجابي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ بنك برقان يواصل ترسيخ جهوده الهادفة إلى تمكين كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك موظفوه وعملاؤه وكافة الجهات التي يتعامل معها، وذلك انطلاقاً من دوره المحوري في تنمية المجتمع والارتقاء بالاقتصاد الوطني. كما أن البنك يستمرّ في التنسيق ودعم جميع الفعاليات والمبادرات ذات التأثير الحقيقي، من أجل الحفاظ على مكانة الكويت المرموقة بين الدول الأكثر تقدّماً وريادةً على خارطة العالم.

