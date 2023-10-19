.. وشارك في النسخة الثانية من معرض «وظيفتي»

مال وأعمال

أعلن بنك برقان مشاركته في النسخة الثانية من معرض «وظيفتي»، وهو الحدث الأبرز والأضخم من نوعه في الكويت والمقرر إقامته في الفترة من 19 وحتى 21 أكتوبر 2023 في «الأرينا كويت» - مجمع 360 بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة وشركة. وتأتي هذه المبادرة من بنك برقان تأكيداً على التزامه الراسخ بدعم وتطوير الموارد البشرية الكويتية والارتقاء بمستقبل الكفاءات الوطنية الواعدة.

وفي تعقيبه على مشاركة البنك في المعرض، قال عبدالوهاب عبدالرحيم، رئيس تنفيذي - استقطاب المواهب في بنك برقان: «نفتخر بمشاركتنا إلى جانب أبرز المؤسسات الموظفة والمشاركة في المعرض بنسخته الثانية. لقد بات تنظيم معارض في الكويت على غرار وظيفتي مهماً من أجل تمكين الشركات وأصحاب الأعمال من استقطاب الكفاءات المناسبة لها والقادرة على المساهمة في نجاحها. كما إن مثل هذه المعارض تفتح الأبواب أمام الباحثين عن فرص العمل في مختلف المجالات للحصول على وظيفة تلبي طموحاتهم».

وشهدت النسخة الأولى من معرض وظيفتي تسجيل 32,000 مشارك، حضر منهم على مدى ثلاثة أيام نحو 19,520 وكان من بينهم كفاءات تبحث عن فرص وظيفية جديدة إلى جانب مجموعة من الخريجين الجدد ممن يستعدون للانضمام إلى سوق العمل، إضافة إلى طلاب الجامعات والمدارس الثانوية الذين يبحثون عن فرص تدريبية لاكتساب وصقل مهاراتهم. وقدم المعرض أيضاً عدداً من ورش العمل التي سمحت للخبراء ورواد الأعمال بنقل خبراتهم للمشاركين في المعرض.

