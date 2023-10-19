التجاري في مجمع العاصمة لعرض خدماته المصرفية

مال وأعمال

في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على إطلاع جمهور العملاء على منتجاته وخدماته المصرفية الرقمية المصممة لتلبية احتياجات جميع فئات العملاء، فضلاً عن جهوده في مجال التثقيف والتوعية المالية، يتواجد البنك في مجمع العاصمة ابتداء من اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 حتى يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023 من خلال جناح يقيمه البنك بهدف تعريف رواد المجمع بالمزايا والخدمات والحلول المصرفية التي يقدمها البنك.

وفي هذا السياق، صرحت نورا كايد - مساعد المدير العام - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الكويتي قائلة: «يستقبل فريق الخدمات المصرفية الشخصية - البريمير رواد الجناح المقام في مجمع العاصمة للإجابة على أي استفسارات لديهم حول مزايا حسابات البنك التجاري الكويتي والبطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع التي يقدمها البنك لعملائه، والخدمات المصرفية الرقمية التي يوفرها لعملائه وكذلك العروض التسويقية والترويجية التي تلقى استحساناً من قبل جميع شرائح العملاء ومنها عرض تحويل الراتب الذي يمنح العميل هدية نقدية لغاية 2,000 دينار وبطاقه ائتمانية من اختياره مجاناً لأول سنتين بالإضافة إلى بطاقة مسبقة الدفع مجاناً للسنة الأولى وغيرها من المزايا التي تستجيب لتطلعات عملاء التجاري».

وأضافت: إن الفريق سوف يتواجد للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها الجمهور حول جوانب الحماية الأمنية للحسابات وضرورة عدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الأرقام السرية الخاصة بالحسابات مع أي شخص والحصول على الخدمات المصرفية فقط من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي مع الحرص على متابعة التعليمات التحذيرية التي يصدرها البنك لعملائه في إطار حملة «لنكن على دراية» الهادفة إلى تثقيف عملاء البنوك بالجوانب المرتبطة بالحسابات المصرفية والتعامل مع البنوك.

والبنك التجاري الكويتي يحرص دائماً أن يكون الاختيار المفضل للعملاء من خلال توفير أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية والخصومات مع شركائه التجاريين بما يحقق الاستفادة لعملائه على مدار العام، حيث يمكن للعملاء الاطلاع على كل المزايا التي يوفرها البنك من خلال صفحة البنك على الإنترنت www.CBK.com،ومن خلال تطبيق البنك على الهواتف الذكية CBK Mobile App، والتواصل عبر خدمة الواتساب على رقم 888225-1 أو زيارة أقرب فرع للتجاري وسيكون موظفو البنك في خدمتهم وعلى استعداد تام للرد على جميع استفساراتهم، علماً بأن صفحات وحسابات التجاري على جميع مواقع التواصل الاجتماعي توفر للجمهور جميع التفاصيل المرتبطة بآخر العروض التسويقية والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك.

