«وربة» شارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

مال وأعمال

اختتم وفد من بنك وربة مشاركته الفاعلة في الاجتماعات والفعاليات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2023م والتي عقدت أخيراً في مراكش بالمملكة المغربية، وبحضور عدد كبير من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية وكبار مسؤولي السياسات المالية من مختلف دول العالم.

وجرى خلال المؤتمر إجراء حزمة من اللقاءات مع مؤسسات مالية عالمية، ومحافظي البنوك المركزية من مختلف دول العالم، وكبار الشخصيات المشاركة لتوثيق العلاقات وتبادل الرؤى والتصورات المتعلقة بالاقتصاد العالمي وفرص نموه وتطوره، والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق وبذل الجهود لتعزيز هذا التعاون، وقد ترأس وفد بنك وربة نائب رئيس مجلس الإدارة بدر خالد الشلفان بمشاركة كل من عضو مجلس الإدارة مي مهلهل المضف، عضو مجلس الإدارة محمد حامد الشلفان والرئيس التنفيذي شاهين حمد الغانم.

وشارك الوفد في المحاضرات التي ناقشت أبرز وأهم التحديات المالية والاقتصادية التي تشهدها الصناعة المصرفية العالمية حالياً إلى جانب التحولات الاقتصادية العالمية والإقليمية وتأثيرها على قطاع البنوك، ومناقشة فرص تبادل الخبرات وسبل التعاون للتمويل والاستثمار باعتبارهم المحرك الرئيسي لتحقيق نمو مستدام، وكذلك دور الهيئات الرقابية في تطوير أعمال وأنشطة المؤسسات المصرفية والمالية. وجاءت مشاركة «وربة» في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي انطلاقاً من التزامه بترسيخ دوره في الصيرفة الإسلامية، وضرورة وجوده في المؤتمرات العالمية، لمناقشة سبل تعزيز هذا المجال ضمن حرصه على استعراض وتعزيز دور صناعة التمويل الإسلامي ومنتجاتها عالمياً.

ويعتبر تواجد «وربة» في هذه الاجتماعات السنوية لصندوق النقد تقديراً لأهميتها، باعتبارها أبرز تجمع اقتصادي ومالي يضم قادة العمل المصرفي في العالم، ومسؤولين حكوميين بارزين، يتناول القضايا والتطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية الإقليمية والدولية، ويناقش محاور مختلفة في مختلف القطاعات والأسواق.

هذا وقد التقى وفد بنك وربة بالعديد من الشخصيات والمسؤولين في مختلف القطاعات، حيث تم بحث سبل التعاون المستقبليّة بين البنك وممثلي هذه الجهات، كما شارك الوفد في حضور حفل الاستقبال الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت بحضور ممثلي البنوك الكويتية والمشاركين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجلس محافظي البنك الدولي.

ويعتبر بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة حيث احتلّ مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريب من جميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى ذلك يعتبر بنك وربة ضمن أكبر 50 بنكاً في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2023م - تصنيف فوربس الشرق الأوسط.

