«stc» راعٍ لمعرض «وظيفتي» في نسخته الثانية

مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، عن رعايتها و مشاركتها في النسخة الثانية من معرض «وظيفتي»، أحد أضخم التجمعات للفرص الوظيفية على مستوى الكويت، والمقرر أن يقام ابتداء من اليوم الخميس 19 أكتوبر إلى 21 أكتوبر في أرينا 360 مول. وسوف يتم افتتاح المعرض في نسخته الثانية اليوم برعاية و حضور معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور عادل علي المانع.

تأتي رعاية ومشاركة stc تأكيداً على حرصها المتواصل لدعم الكوادر الوطنية الشابة وسعياً نحو استقطاب أفضل الكفاءات الكويتية للعمل في قطاع الاتصالات. حيث تتوافق مشاركة stc في المعرض مع مبادرتها التعليمية «upgrade»، وتعكس دور الشركة النشط والمتواصل في دعم التعليم، ودعم المبادرات المحلية التي تهدف إلى دعم الطاقات الشبابية الوطنية لبدء مسارات وظيفية وصقل مهاراتهم في سوق العمل ضمن القطاع الخاص وفي مجال قطاع الاتصالات على وجه التحديد.

وتهدف stc من خلال رعايتها لهذا الحدث إلى إظهار التزامها بجذب الكوادر المتميزة وتوظيف الكفاءات الكويتية بما يتماشى مع نهج الشركة لتمكين جيل الشباب في مختلف المستويات والمهن. وكجزء من نهجها الاستراتيجي المستدام، تقوم stc سنويًا بتنفيذ والمشاركة في العديد من المبادرات من أجل تحقيق الأهداف الأساسية لمبادرتها التعليمية «upgrade».

وتشمل هذه المبادرات المشاركة في المعارض الوظيفية المهنية، وتنظيم دورات التدريب الداخلي بما يمنح المتدربين قيمة مضافة، فضلاً عن رعاية البرامج التي تهدف إلى صقل مهارات وتمكين جيل الشباب لمستقبل مهني ناجح وواعد.

كجزء من رعايتها و مشاركتها في المعرض الوظيفي، سوف يتواجد أعضاء فريق التوظيف في stc في جناح الشركة بالمعرض من أجل الترحيب بالطلاب والخريجين الجدد المهتمين بمعرفة المزيد عن الوظائف الشاغرة وبيئة العمل داخل الشركة. وسيقوم فريق التوظيف أيضا باستقبال السير الذاتية وبإجراء المقابلات وتوجيه المرشحين المهتمين ببدء رحلتهم المهنية مع stc. كما سيشارك فريق الموارد البشرية في ورش العمل والندوات المتنوعة على مدار أيام المعرض الثلاثة. وأشارت stc إلى دور المعرض في تشجيع الخريجين على الانخراط في سوق العمل والتواصل مباشرة مع المؤسسات والشركات.

