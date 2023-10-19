نصف مليار دينار فقدتها البورصة مع التصعيد في غزة

مال وأعمال

تراجعت القيمة السوقية الرأسمالية للبورصة، أمس، بواقع نصف مليار دينار، بعد التصعيد الصهيوني في غزة، وذلك عقب تسجيل أكبر مكاسب سوقية رأسمالية أول أمس، حققها السوق في 2023.

ووفق بيانات السوق، تراجعت القيمة السوقية، أمس، إلى 40 مليار دينار، نزولاً من مستواها أول أمس البالغ 40.5 مليار دينار. وسجل القطاع المصرفي قيمة رأسمالية قدرها 24.3 مليار دينار، وقطاع الخدمات 3.7 مليارات، وقطاع الصناعة 3 مليارات وقطاع العقار 2.5 مليار وقطاع الاتصالات 3.3 مليارات.

وأغلقت المؤشرات الرئيسة للبورصة متراجعة بضغط 10 قطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.33%، كما انخفض المؤشر «العام» 1.14%، وهبط المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 0.61% و0.41% على التوالي. وسجلت البورصة تداولات بلغت قيمتها 55.50 مليون دينار، وزعت على 172.32 مليون سهم، بتنفيذ 12.02 ألف صفقة. وتأثرت الجلسة بتراجع 10 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بواقع 14.48%، بينما ارتفع قطاعا الطاقة بـ 5.11%، وتلاه قطاع التأمين بـ 0.02%. وشهدت التعاملات تراجعاً بأسعار 73 سهماً، بينما ارتفع سعر 29 سهماً، واستقر سعر 13 سهماً.

