النفط والتضخم والأسهم.. مستقبل النمو غامض وسط مجازر غزة

مال وأعمال

أفاد تقرير جديد لوكالة «رويترز» بأن تصعيد الحرب في غزة يمكن أن يؤدي إلى صراع أوسع نطاقاً قد يوجه ضربة أخرى للنمو العالمي وعرقلة مساعي خفض التضخم. ويُعد رد فعل السوق متواضعاً حتى الآن، إلا أن هذا الأمر قد يتغير.

وقال حمزة ميديب، مدير برنامج الاقتصاد السياسي لدى مركز «مالكولم إتش. كير كارنيج» للشرق الأوسط، إنه ما إذا كان سيظل الصراع محصوراً بين إسرائيل وحماس أو تصاعد إلى صراع إقليمي أوسع سيكون له تداعيات هائلة.

وأضاف أن تصاعد الصراع قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط ومخاوف إمدادات الذهب الأسود، واحتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وفيما يلي بعض تداعيات تصاعد حرب إسرائيل وغزة إلى صراع إقليمي، وفقاً لتقرير رويترز:

1- إيران والنفط

تتجه الأنظار إلى احتمالية انخراط إيران في الصراع بشكل مباشر ورد فعل الولايات المتحدة الذي قد يتضمن تشديد العقوبات على النفط الإيراني. وقال برنت بيلوت، مؤسس «كايلر كابيتال»، إن الحملة على الصادرات الإيرانية يمكن أن يؤدي إلى تراجع المعروض بسوق النفط بما يتراوح بين مليون ومليوني برميل يوميًّا على الفور. وفي حال إرسال الولايات المتحدة قوات إلى الشرق الأوسط، وهو أمر مستبعد، يتوقع بيلوت قفزة أسعار النفط بنحو 20 دولاراً إن لم يكن أكثر، والتي سجلت 92 دولاراً، وارتفعت بنسبة 7.5% الأسبوع الماضي. وقالت نادية مارتن ويجن، مديرة شركة «سفيلاند كابيتال» للاستثمار في السلع الأساسية، إن الصراع الإقليمي من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل طرق ناقلات النفط في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وحول تركيا.

2- قفزة التضخم

أشار التقرير إلى هدوء ارتفاع التضخم واقتراب إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة العالمية، ولكن قفزة أسعار النفط، التي سجلت لفترة وجيزة 139 دولاراً بعد غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي، من شأنها أن توقف الاتجاه المتراجع للتضخم.

جدير بالذكر أن أسعار الغاز قفزت بنسبة 45% الأسبوع الماضي، ما يعد علامة مقلقة أخرى.

وقال أليسيا بيراد، رئيس قسم الاقتصاد الكلي للأسواق الناشئة لدى «أموندي»، إن انخراط إيران في الصراع سيعني ارتفاع أسعار السلع على نحو أكبر، وتزايد الصدمات الخارجية، ما يحد من توقعات تراجع التضخم.

ومن المرجح، أيضاً، أن يتكبد مستثمرو السندات مزيداً من الخسائر، إذ تراجع مؤشر «إس أند بي» للسندات، الذي يقيس أداء سندات الخزانة وسندات الشركات، ذروته التي سجلها في يناير بنحو 14%.

3- قوة الدولار

حظي الدولار بدفعة جراء الطلب على الأصول الآمنة، ليرتفع تجاه 150 مقابل الين والفرنك السويسري.

وقال بيراردي لدى «أموندي» إن الدولار ربما لا يكون رهاناً جيداً إذا أثار ارتفاع أسعار النفط والتضخم ركوداً بالولايات المتحدة.

ويرى تريفور جريثام، رئيس قسم الأصول المتعددة لدى «رويال لندن»، إن أي عزوف عن المخاطرة من شأنه أن يعزز الين الياباني.

4- الأسواق الناشئة

تضررت أسواق السندات والأسهم من اضطرابات الشرق الأوسط كما حدث في مصر والأردن والعراق، وعلى نحو أقل في السعودية وقطر والبحرين.

وقالت أوموتوندي لاوال، رئيسة قسم سندات ديون الشركات في الأسواق الناشئة لدى «بارينجز»، إنه بعد عامين صعبين، أضعفت الحرب بين إسرائيل وغزة معنويات الأسواق الناشئة.

وتتبنى لاوال نظرة متفائلة حذرة إزاء تجاهل معظم الأسواق الناشئة الأخرى التوترات في الوقت الحالي. ويستبعد بنك «مورجان ستانلي» انتشار اضطرابات الأسواق. لكن حذر جيف جريلز، لدى «إيجون» لإدارة الأصول، من أن التصعيد الإقليمي قد يؤدي بسهولة إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 20%، ما يضر بالعشرات من الدول الفقيرة المستوردة للنفط.

5- انهيار أسهم التكنولوجيا

ما يعد جيداً لأسهم النفط، يمكن أن يكون سيئاً لأسهم شركات التكنولوجيا العملاقة؛ إذ تحرك مؤشر «مورجان ستانلي» لأسهم التكنولوجيا العالمية عكسياً مع أسهم النفط والغاز في 2022 عقب أن دفعت الحرب في أوكرانيا أسعار النفط للارتفاع، ما عزز مخاوف التضخم وعاد بالنفع على عائدات السندات. وقال جريثام لدى «رويال لندن»، إن السيناريو ذاته قد يتكرر حال رفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة مجدداً لكبح تداعيات التضخم الناجمة عن الصراع. كما يشكل التعطيل المحتمل للبنية التحتية خطراً آخر. إذ أشار «دويتشه بنك» إلى أن مصر أحد المواقع التي تعبر فيها العديد من الكابلات العابرة للقارات، إذ يتدفق ما لا يقل عن 17% من حركة الإنترنت العالمية عبر قناة السويس.

