كمال: أماكن خاصة لأبراج الاتصالات في «السكنية»

وطن النهار

كشف رئيس اللجنة المشتركة الفنية والقانونية والمالية في المجلس البلدي د. حسن كمال عن تحديد أماكن خاصة في المناطق السكنية الجديدة لأبراج الاتصالات، قائلاً في تصريح صحافي عقب مناقشة لائحة البناء المعدلة المقدمة من الجهاز لتنفيذي بحضور الجهات المعنية مثل «هيئة الاتصالات»، وزارة الصحة، فريق فني من البلدية، أن جميع أبراج الاتصالات المركبة في المناطق السكنية غيرمرخصة.

ولفت إلى، انتشار أبراج الاتصالات بشكل عشوائي ومبعثر في الكثير من المواقع وفوق أسطح المباني، موضحاً، أن اللجنة ركزت على وضع ضوابط وآليات لنشرها وتوزيعها بصورة صحيحة لايترتب عليها أي أضرار صحية أو بيئية للمواطنين والمقيمين في البلاد، مشيراً الى، أن البلدية مسؤولة عن التنسيق مع هيئة الاتصالات فيما يتعلق بارتفاعات الأبراج ومواقعها والمسافة بينها فضلاً عن الجانب الجمالي لها، بينما تنحصر مسؤولية وزارة الصحة مع هيئة الاتصالات في التأكد من أن توفير الخدمة من خلال هيئة الاتصالات للشركات لن يؤثر صحيا على الانسان.

وأشار إلى الى إلزام هيئة الاتصالات باستخدام التقنيات الحديثة في تصميم وصناعة أبراج الاتصالات خصوصاً بعد ملاحظة وجود الكثير منها بأشكال غير ملائمة وفي مواقع حساسة بالبلاد.

وعن جداول لائحة البناء في السكن الخاص والنموذجي، أكد كمال، أن اللجنة انتهت من المراجعة الأولية للائحة مع مراعاة الإلمام والموازنة بين نظام الاستثناءات والتجاوزات والحاجة الفعلية، قائلاً ان لائحة البناء الجديدة والمعدلة ستلغي تماماً الاستثناءات والتجاوزات حيث ستطبق على الجميع فضلاً عن انها ستلغي الفوضى الناتجة عن دخول المستثمرين في مناطق السكن الخاص والنموذجي وشروعهم في تحويلها إلى عمارات خصوصاً في المدن الاسكانية الجديدة، مؤكداً، على ضرورة مشاركة الجهات المعنية في البلاد، وخصوصاً مجلس الأمة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، في وضع الضوابط والشروط الخاصة بالسكن الخاص بعد أن كانت سبباً في الهجمة الشرسة التي شنها القطاع الاستثماري والتجاري على مناطق السكن الخاص بسبب طول فترة الانتظار التي يعاني منها المواطن للحصول على بيت.

وأوضح، أنه إذا كانت هناك حاجة فعلية لاضافة نسب للاستعمالات التجارية والاستثمارية في السكن الخاص بالمدن الاسكانية الجديدة فلا بأس من إضافتها بإطار اللائحة الجديدة للبناء بالتنسيق مع «السكنية» لأنها ستكون مدروسة ومقننة وستفعل الدور الرقابي للبلدية، مؤكدا على أن الالتزام بغير ذلك سيحول دون وجود منطقة سكنية نموذجية في الكويت مستقبلاً.

