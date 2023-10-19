لجنة البيئة في «البلدي» ناقشت تدوير «القناني» والتسميد الهوائي

وطن النهار

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عقدت لجنة شؤون البيئة اجتماعا برئاسة عضو المجلس البلدي علياء الفارسي وناقشت العديد من المواضيع التي كانت مدرجة على جدول أعمال اللجنة حيث تمت مناقشة الاقتراحات بشأن تدوير قناني البلاستيك وأغطيتها والتسميد الهوائي (الكومبوست)، والمحافظة على نظافة الشواطئ، والمحافظة على نظافة البيئة البحرية، وأوصت بإحالة تلك الاقتراحات للجهاز لتحديث الرد وأخذ الرأي الفني لجميع البنود

أما الاقتراح المقدم من العضو علياء الفارسي، بشأن تخصيص أرض لزراعة نخيل شمال البلاد، فتمت احالته إلى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد واستعجال رد الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

وحول محضر ورشة العمل الأولى للجنة شؤون، أوصت اللجنة بالاحالة للجهاز التنفيذي لتزويد اللجنة بالرأي الفني حول تشكيل لجنة تترأسها بلدية الكويت (الإدارات ذات الصلة) وجميع الجهات التالية على سبيل المثال لا الحصر: وزارة الداخلية، وزارة الاشغال العامة، الادارة العامة للطيران المدني، معهد الكويت للابحاث العلمية، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، بحيث تتبنى اللجنة عملية الوقاية، الحد، وأعمال التخلص من ظاهرة السافي في المناطق الشديدة والمتوسطة التعرض والتي حددتها الهيئة العامة للبيئة وكما جاء في محضر ورشة العمل الاولى للجنة من خلال وضع خطة متكاملة بطرق علمية صحيحة مجدية مستدامة.

