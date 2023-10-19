قوات بحرية صينية وصلت ميناء الشويخ

وطن النهار

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قال القائم بأعمال السفارة الصينية لدى الكويت ليو شيانغ إن الأسطول البحري الـ44 التابع للقوات البحرية الصينية وصل إلى ميناء الشويخ أمس، في بزيارة تستغرق 5 أيام.

واضاف في تصريح صحافي على هامش استقباله الاسطول إن الصين مدافع قوي وثابت عن السلام والاستقرار العالميين.

وتابع : تربط بين الصين والكويت صداقة تقليدية عميقة، حيث تعتبر الكويت أول دولة خليجية أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين، وأيضًا أول دولة في الشرق الأوسط وقعت وثائق التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق مع الصين.

وزاد وفي السنوات الأخيرة، أحرزت التبادلات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات نتائج مثمرة، خاصة أن الرئيس شي جينبينغ التقى سمو ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد في مدينة هانغتشو الصينية بشكل ناجح في الشهر الماضي، بما صب زخما قويا لتعزيز تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين،

وقال: تعد هذه الزيارة الثالثة للأسطول البحري الصيني إلى الكويت، والتي ستعزز بلا شك التفاهم المتبادل والتعاون بين الجيشين الصيني والكويتي وتدفع التطور المستمر للعلاقات الصينية - الكويتية.

