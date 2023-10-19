سيد حسن: نقدّر لـ«الخارجية» تعاونها

وطن النهار

أقامت المجموعة الافريقية حفل وداع لسفير تنزانيا بمناسبة انتهاء مهام عمله في البلاد.

وبهذه المناسبة قال نائب عميد السلك الافريقي سفير جزر القمر د. العارف سيد حسن في كلمة ألقاها، رحب فيها بالحضور، نيابة عن السفير محمد أورو ساما سفير جمهورية توغو وعميد السلك الدبلوماسي الإفريقي، في هذا اللقاء الطيب للاحتفال بوداع زميل عزيز علينا جميعا السفير سعيد شعيب موسى سفير جمهورية تنزانيا المتحدة، المعتمد لدى دولة الكويت الشقيقة. وأضاف: لقد تعرفنا عليه خلال فترة عمله بدولة الكويت فلمسنا منه النشاط والتعاون وإقامة العلاقات الطيبة مع زملائه وكذلك الحماس في أداء واجبه، حيث استطاع خلال هذه المدة أن يلعب دورا بارزا في تطوير العلاقات بين جمهورية تنزانيا ودولة الكويت، وان يمد جسور الصداقة والتعاون بين بلده ودولة الكويت في مجالات عدة. وأشاد بالدور الحيوي للسفير التنزاني خلال فترة عمله في أوساط السلك الدبلوماسي الإفريقي والعامة وفي الفعاليات السياسية والثقافية والإعلامية التي شارك فيها وتميز خلالها بالعمل الجاد والفاعل لخدمة بلده، وكذلك لخدمة العمل الإفريقي المشترك. والآن وهو سيغادرنا إلى مكان آخر ليواصل عمله وعطاءه، تاركا وراءه ذكريات جميلة، نتمنى له كل النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.

وأعرب عن شكره لوزارة الخارجية الكويتية على تعاونها الدائم مع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة لديها وتقديمها كل التسهيلات لها لإتمام مهامها.

