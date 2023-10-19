«المهندسين»: غزة جسَّدت أبهى صور الإيمان واليقين

وطن النهار

جددت جمعية المهندسين شجبها وإدانتها استمرار المجازر المستمرة التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحتل وبحق الإنسانية جمعاء، معربة عن استغرابها لعدم المسارعة الأممية الى وقف قصف المستشفيات والمدارس وارتكاب الجرائم الصهيونية بحق أشقائنا في غزة المنكوبة.

رئيس الجمعية المهندس فيصل العتل قال: إن المهندسين في الكويت يضمون صوتهم إلى صوت الحكومة الكويتية وجميع مؤسسات المجتمع المدني والإنساني في إدانة هذه المجاز وآخرها القصف الصاروخي على مستشفى المعمداني بوسط غزة والذي أودى بحياة المئات من الأطفال والنساء والشيوخ الجرحى إلى جانب الطواقم الإغاثية العاملة فيه، مضيفا أننا نعلن استمرار مشاركتنا في كل الجهود التي تقوم بها كل الجهات الشعبية والرسمية في الكويت إدانةً واستهجاناً لهذه الجرائم بحق الإنسانية جمعاء وليس الشعب الفلسطيني وحده.

وزاد: إن المجتمع الدولي اليوم مدعو الى المسارعة لوقف هذه المجازر بكل الوسائل، ومد يد العون والإغاثة وإحالة مرتكبي هذه الجرائم ضد الإنسانية الى العدالة الدولية، وعزاؤنا أنه ورغم فداحة الخسائر ومرارة الموقف إلا أن إخواننا في غزة يجسدون أبهى صور الايمان واليقين بوعد الله وقوله عز وجل «وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا»، وقوله عز وجل «وما النصر إلا من عنده الله العزيز الحكيم» وصدق الله العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل.

