سقوط 21 شخصاً بـ«خمور ومخدرات»

وطن النهار

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تمكن رجال الأمن العام من ضبط 21 شخصاً في 15 قضية وبحوزتهم كمية من الخمور المستوردة والمؤثرات العقلية والمواد المخدرة و 7 أشخاص يديرون مصنعاً للخمور المحلية وتمت احالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وفي التفاصيل بانه ضمن الجهود والانتشار الأمني المستمر لقطاع الأمن العام وتفقد الحالة الأمنية وتسيير الدوريات الأمنية بشكل يومي على مختلف المناطق لحفظ الأمن وضبط الخارجين عن القانون، تمكنت ادارات أمن المحافظات من القاء القبض على (21) شخصاً من مختلف الجنسيات في (15) قضية وبحوزتهم كمية كبيرة من الخمور المستوردة والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية منهم شخصان عثر بحوزتهم على مواد طبية ممنوعة وتبين وجود أوامر القاء قبض على عدد من المتهمين وبعضهم صادر بحقهم أحكاماً بالحبس، كما تمكنت من ضبط (6) أشخاص من جنسية آسيوية بتهمة ادارة مصنع للخمور المحلية في منطقة المنقف، وتم العثور على (25) برميلا بداخلها مواد مسكرة وأدوات التقطير، حيث تمت احالتهم الى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

