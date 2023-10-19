إنقاذ 9 أشخاص من حريق «منزل الأندلس»

وطن النهار

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تمكنت فرق الإطفاء من اخماد حريق منزل في منطقة الأندلس دون وقوع إصابات تذكر. وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية صباح امس الأربعاء يفيد باندلاع حريق في منزل بمنطقة الأندلس، لافتا إلى أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز الصليبخات و العارضية إلى موقع البلاغ وعند وصول الفرق تبين أن الحريق في شقة بالدور الثاني من المنزل وتم إنقاذ 9 أشخاص كانوا محتجزين داخل المنزل وباشرت الفرق بمكافحة الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات تذكر.

