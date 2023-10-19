بوشهري: «قانون الإعلام» يحتاج إلى مراجعة دقيقة

وطن النهار

نظمت اللجنة الثقافية في قسم الإعلام ندوة نقاشية بعنوان «ماذا نريد من قانون الإعلام الجديد؟»، أدارها عضو هيئة التدريس في كلية الآداب د. خالد القحص.

وذكرت مقرر اللجنة الثقافية د. هبة المسلم أن الندوة تهدف للتعريف ومناقشة مشروع قانون الإعلام الجديد قبل موعد مناقشته في اللجنة التعليمية التابعة لمجلس الأمة، مؤكدةً أن اللجنة الثقافية حريصة دائما على تقديم أنشطة ثقافية بمشاركة متخصصين؛ لتشجيع الطلاب والطالبات على النقاش والمشاركة وتلقي المعرفة خارج نطاق قاعات الدراسة.

من جهته، أوضح عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. فايز الكندري أن مشروع قانون الإعلام الجديد هو غامض ومقيد للحريات، مبينًا أنه يجمع 3 قوانين بأدوار تشريعية مختلفة تحت مظلة قانون واحد بذاته بدلا من الالتزام بالمحور الأساسي من تشريعه، مشيرًا إلى أنه فضفاض ويحتوي من العبارات ما يحمل أكثر من معنى.

وقال: إن هذا القانون وُضع من قبل مشرع حكومي باقتراحات تخدم غاية المشرع دون النظر في مسألة الحريات، وأنه لابد من إعادة النظر بهذا المشروع، ومراجعة كل ما هو أساسي وتنظيمي للابتعاد عن المسائل الفضفاضة والمتكررة.

وبدوره، قال رئيس تحرير جريدة «الراي» وليد الجاسم إن مثل هذه الندوات ذات المسؤولية المجتمعية تدل على أهمية القانون القادم الذي ستنعكس نتائجه على الوسط الإعلامي لسنوات قادمة، مؤكدًا أن مشروع قانون الإعلام الجديد يجب أن يستمد من روح الدستور الداعمة لحرية الرأي والإعلام والثقافة والفن والأدب في ظل تكالب حكومي نيابي لتقييد هذه الحريات.

من جهتها، عبَّرت الإعلامية والكاتبة الصحافية إقبال الأحمد عن سعادتها بالتواجد في رحاب جامعة الكويت لمناقشة مشروع هذا القانون المتعلق بالحريات، مبينةً أن مشروع القانون المقدم من وزارة الإعلام وضع الوزارة في موقع القضاء، وتكمن خطورته بوجود نفس سياسي مبني على شخوص سياسية أكثر من كونه تنظيميًا لأنه لم يُعطَ الوقت المناسب للدراسة، مشددةً على أن تغليظ العقوبات في مواد مشروع القانون ضرب للحريات بشكل تام ولابد من وجود نسبة وتناسب من حيث القوانين والعقوبات وحدودها.

ومن جانبه، قال عضو هيئة التدريس في قسم الإعلام وممثل وزارة الإعلام د. فواز العجمي أنّ الهدف الاستراتيجي لوزارة الإعلام من سن هذا القانون هو معالجة الملاحظات التي سبق وأن رُصدت خلال الفترة الماضية في القانون المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر الإلكتروني، وذلك بعد جمع كل ما يتعلق بالقوانين ومخاطبة جهات الدولة وعرضها على اللجنة التعليمية التابعة لمجلس الأمة للأخذ بآرائهم لسن قانون تشاركي شامل وتنظيمي يعتمد على المسؤولية ويعطي مهنة العمل الإعلامي أهمية خاصة لخدمة الإعلام والإعلاميين.

وبدوره، ذكر عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام د. ناصر المجيبل ان المبادئ التي يجب على المشرع الالتفات إليها عند سن قانون الإعلام الجديد، ابتداءً بمعالجة الأخطاء السابقة التي تنظم عملية الممارسة الإعلامية والحد من الأعباء الإدارية والسياسية على وزارة الإعلام وبالأخص ما يتعلق بالرقابة المسبقة، ومعالجة النقص التشريعي والرقابي فيما يتعلق بتطور الممارسة الإعلامية.

وبهذا الصدد ذكرت عضو مجلس الأمة د. جنان بوشهري أن قانون الإعلام الجديد هو مشروع لقانون يهدف لتنظيم العمل الإعلامي، مشيرةً إلى أنّ مشروع القانون لم يحدد طبيعة العمل الإعلامي ولم يخاطب الإعلامي الكويتي، موضحة ان مشروع القانون مكرر وسبق أن تطرق لقضايا طرحت بقوانين سابقة ولابد من مراجعته بدقة من قبل الحكومة قبل أن يتم رفع القانون والنظر بتفاصيله بعين الاعتبار للوصول للفئة المستفيدة منه، مؤكدةً حرصها على المشاركة بمثل هذه اللقاءات الثرية والاستماع لآراء المختصين بالمجال والاستفادة من خبراتهم.

ومن جانبه لفت وزير الإعلام السابق وعضو هيئة التدريس بقسم اللغة الإنكليزية في كلية الآداب د. سعد بن طفلة إلى أن قانون الإعلام الجديد يتطلب معرفة فلسفة الإعلام القائمة على قانون مؤمن ومعزز للحريات كثقافة نابعة من مجتمع يؤمن بالحرية كقيمة لكي يقبلها، بدلاً من سن قوانين تتعدى على المجتمع وتقلص من حريته.

