السفيرة سونمز: الكويتيون اشتروا 1671 عقاراً في تركيا خلال 2022

وطن النهار

كشفت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى نور سونمز ان هناك اتجاها متزايدا بين الكويتيين للاستثمار في قطاع العقارات التركي، وتماشيًا مع هذا الاتجاه، اشتروا 1671 عقارًا في تركيا في عام 2022، لافتة الى ان عدد السياح الكويتيين الذين زاروا تركيا بلغ حوالي 480123 سائحًا في العام نفسه. وأضافت في كلمة ألقتها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 100 لتأسيس الجمهورية التركية وزيارة رئيس مكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية التركية والوفد المرافق للكويت، اضافت: ان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا والكويت يمكن أن يمهد الطريق للتبادلات الثقافية والتفاعلات بين الناس ولعلاقات دبلوماسية أعمق، مشيرة الى إن مثل هذا التعاون لديه القدرة على تعزيز التفاهم المتبادل وإنشاء أساس متين للتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والبحث والابتكار. ‏‎واوضحت انها لا يمكنها التأكيد بما فيه الكفاية على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا والكويت وإن إمكانات الاستثمار والتعاون هائلة، ومن مسؤوليتنا الجماعية أن نستغل هذه الإمكانات لصالح البلدين. وقالت دعونا نغتنم هذه الفرصة لبناء شراكة مزدهرة وذات منفعة متبادلة من شأنها أن تساهم في الرخاء والتنمية الشاملين لتركيا والكويت. واعتقدت أن تركيا والكويت تقفان عند منعطف حرج حيث يتطلعان إلى الاتجاهات المستقبلية لاقتصادهما في مواجهة الديناميكيات العالمية المتغيرة باستمرار والتحديات الجيوسياسية التي لا تنتهي أبدًا. وقالت: تسير الكويت في رحلة تحويلية مع رؤية 2035، التي تهدف إلى بناء كويت جديدة كقوة استثمارية إقليمية ذات اقتصاد متطور ومستدام.

وذكرت أن الاستثمارات المتبادلة بين بلدينا يمكن أن تساهم في هذه الرؤى الطموحة من خلال المشاريع المستدامة التي من شأنها خلق فرص عمل جديدة، وتطوير بنية تحتية جديدة، وتعزيز الإنتاجية من خلال تبادل التقنيات والمهارات الجديدة. وقالت: نرى أن قيمة الاستثمارات الكويتية في تركيا وصلت إلى ملياري دولار وتتركز بشكل رئيس في التمويل والعقارات. وعندما نأخذ في الاعتبار الروابط الثقافية والتاريخية والدينية التي نتمتع بها، وقدرات البلدين، فإن هذه القيمة تتخلف كثيراً عن الإمكانات الفعلية. ليس هذا فحسب، بل أعتقد أن الوقت قد حان أيضًا لتنويع الاستثمارات الكويتية في تركيا. ‏‎وزادت في هذا الصدد، أعتقد أن تركيا والكويت تقفان عند منعطف حرج حيث يتطلعان إلى الاتجاهات المستقبلية لاقتصادهما في مواجهة الديناميكيات العالمية المتغيرة باستمرار والتحديات الجيوسياسية التي لا تنتهي أبدًا.

صفحة سوداء

وفي تصريح لـ «النهار» قالت سونمز قالت ان ما يحدث في غزة هو لعدم الوصول الى حل عادل للقضية الفلسطينية مشيرة الى بلادها مع شركائها يحاولون الوصول الى حل للمشكلة القائمة والمساهمة في التفكير السلمي بشأن البناء في غزة، واضافت نحتاج أولاً إلى وضع تدابير لمنع الصراع دون القفز إلى الجدار، ونحتاج إلى إيجاد حلول وهذا بمشاركة المجتمع الدولي والضغط على إسرائيل لحل هذا الصراع لافتة الى ان ما يحدث في غزة هو مأساة انسانية ويجب ايقافها واوضحت ان منظر الاطفال وهم يقتلون شيء مرعب للغاية حيث انه استشهد اكثر من 300 شخص جراء القصف الاسرائيلي وهناك الالاف من الجرحى وما يحدث هو عار علينا جميعا. واشارت الى ان ما يحدث يعد صفحة سوداء في تاريخ البشرية،لافتة الى أن حل هذه المشكلة مسؤولية جماعية. وعن الاستثمارات الكويتية في تركيا قالت:سوف نعمل على زيادة الاستثمارت الكويتية في تركيا وذلك بوضع خطة للعام المقبل فنحن لسنا راضين عن مستوى علاقتنا في هذا الجانب وبامكاننا تطويرها لان ما يجمعنا الكثير فلدينا علاقات سياسية وثقافية جيدة جدا وهناك تعاون وثيق فيما بيننا. وفي كلمة ألقاها قال صالح السلمي رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار: إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءًا من هذه المناسبة البهيجة وأن أتعاون مع السفارة التركية في الكويت للاحتفال بالذكرى المئوية لإعلان الجمهورية التركية. وأود أن أتقدم بالتهاني القلبية لرئاسة وحكومة وشعب الجمهورية التركية، ولهذه المناسبة أثر تاريخي عميق لأنها تمثل أساس تركيا الحديثة ورحلتها المهمة نحو التقدم والتطور. واضاف بينما نجتمع هنا، فإننا لا نحتفل بمرور 100 عام على إنشاء الجمهورية التركية فحسب، بل نحتفل أيضًا بروح الوحدة الدائمة التي دفعت تركيا إلى الأمام. وحول الاستثمار الكويتية- التركية قال كانت العلاقة بين هاتين الدولتين قوية دائمًا، حيث تعود العلاقات الدبلوماسية إلى عام 1961، وهي في نمو مستمر على مستوى التعاون الاقتصادي والأنشطة الاستثمارية أيضًا. وتابع: تشتهر كل من تركيا والكويت بموقعهما الاستراتيجي، مما يوفر فرصًا ممتازة للتجارة والاستثمار. تعمل تركيا كجسر بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، في حين أن الكويت، التي تقع في قلب شبه الجزيرة العربية، تعمل كبوابة لمنطقة الخليج. وتخلق هذه الميزة الجغرافية بيئة مواتية للاستثمار الثنائي والتعاون التجاري. وقال وصل حجم التجارة الثنائية بين بلدينا إلى حوالي مليار دولار أميركي في عام 2021، يتمثل معظمها في المشروبات والآلات والمنتجات الكيماوية والمواد الخام والأغذية والحيوانات والزراعة... إلخ.

