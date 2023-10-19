نقابة «الأوقاف» نقلت إلى المطيري مشكلة المسميات والأعمال الممتازة

وطن النهار

أعلن رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف بندر النصافي أن نقابة الاوقاف نقلت الى الوزير عبدالرحمن المطيري أهم المطالب التي تتبناها النقابة وتهم شرائح الموظفين في وزارة الأوقاف خلال اللقاء الذي جمع النقابة بوزير الأوقاف. وقال في تصريح للصحافيين: ان الوزير ابدى مشكورا سرعة تجاوبه وتفاعله واصدار توجيهاته للعمل بمقترح النقابة ويتمثل في حل مشكلة ساعات العمل خلال الفترة الصباحية لقطاع الدراسات الاسلامية وشؤون القرآن الكريم وبشكل عاجل وسريع في مبادرة نكن له الشكر والثناء للوزير جزاه الله خير الجزاء.

