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نقابة «الأوقاف» نقلت إلى المطيري مشكلة المسميات والأعمال الممتازة

علي الفرحان
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الخميس 19 أكتوبر 2023

أعلن رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف بندر النصافي أن نقابة الاوقاف نقلت الى الوزير عبدالرحمن المطيري أهم المطالب التي تتبناها النقابة وتهم شرائح الموظفين في وزارة الأوقاف خلال اللقاء الذي جمع النقابة بوزير الأوقاف. وقال في تصريح للصحافيين: ان الوزير ابدى مشكورا سرعة تجاوبه وتفاعله واصدار توجيهاته للعمل بمقترح النقابة ويتمثل في حل مشكلة ساعات العمل خلال الفترة الصباحية لقطاع الدراسات الاسلامية وشؤون القرآن الكريم وبشكل عاجل وسريع في مبادرة نكن له الشكر والثناء للوزير جزاه الله خير الجزاء.


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