شمس: النواب متوافقون وليسوا متفقين

وطن النهار

شدد المشاركون في ندوة «مجلس الامة بين الاداء الحكومي والنيابي»، على اهمية التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرين الى ضرورة وضع مقترحات القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين على طاولة الاولويات خلال دور الانعقاد المقبل، وموضحين أن هناك جملة من القوانين مطلوب اقرارها خلال المجلس الحالي.

وأكد المتحدثون خلال الندوة التي نظمها ديوان آل القطان امس الاول وأدارها الاعلامي د. بسام الجزاف، وجود تنسيق نيابي - نيابي على تقديم بما يتراوح بين 15 الى 30 قانونا خلال دور الانعقاد المقبل من أصل 106 مقترحات لدى اعضاء مجلس الامة، منوهين الى وجود توافق نيابي - نيابي على تقديم الاولويات التي تخدم المواطن وتسهم في رفع المستوى المعيشي له.

وأشاروا الى ان هناك اضطرابا سياسيا على مستوى عال، الامر الذي ينعكس بالسلب على دور السلطتين التشريعية والتنفيذية ومجلس الامة، غير انه من الضروري العمل بتفاؤل كلاً من موقعه لتعزيز التوافق النيابي وانتزاع الموافقة الحكومية على الاولويات الضرورية بما يسهم في خدمة الوطن والمواطن.

تقليص الإجازة

في البداية، أكد النائب هاني شمس، أن التنسيق والتعاون بين النواب يحقق افضل الانجازات التي تنعكس بالايجاب على حياة المواطنين وتعزيز الاستقرار المعيشي، الامر الذي استدعى تقديم مقترح تقليص الاجازة الصيفية مع بدء دور الانعقاد الاول بهدف تحقيق اكبر الانجازات من خلال اقرار القوانين كرد تحية للمواطنين بعد حالة عدم الاستقرار التي شهدتها الساحة السياسية خلال الفترة الماضية، مشيرا الى أن هذا الامر ساهم بأغلبية ساحقة من النواب تشريع 4 قوانين مختلفة سياسية وتنموية متمثلة بقوانين المدن الاسكانية وبطاقة عافية لربات البيوت والمفوضية العليا للانتخابات وتعديل قانون المحكمة الدستورية.

وقال: ان «هناك خلافات كبيرة ولسنا متفقين ولكن متوافقون على الكثير من الاولويات في سبيل الخروج بحزمة تشريعات لمصلحة المواطنين دون التضارب بيننا، منوها الى ان هناك نحو 106 مقترحات بقوانين على جدول الاعمال مقسمة الى قوانين سياسية وتنموية ومعيشية، مبينا أن اللجنة التنسيقية تعمل على رفع بما يتراوح من 15 الى 30 قانونا خلال دور الانعقاد المقبل بحسب أهميتها، على ان يتم رفع البقية مجموعة تلوى الاخرى خلال الادوار التشريعية المقبلة.

إنعدام الرؤية

من جانبه، قال النائب دواد معرفي، ان التعاون النيابي - النيابي موجود، بينما نجهل التعاون الحكومي - الحكومي، ولا يوجد رؤية واضحة من الحكومة للتجاوب مع النواب، مبديا تخوفه من المرحلة حيث كيف سيكون المشهد السياسي، غير ان الاغلبية النيابية تعمل على تعزيز التعاون النيابي - النيابي لوضع الاوليات، في ظل وجود العديد من مقترحات بقوانين التي تجاوزت 100 مقترحا.

وأفاد بان التوجه يسير لاعتماد نحو 15 أو 30 قانونا منها، بحسب امكانية اللجان المختصة للخروج بأكبر عدد من التشريعات التي تخدم الوطن والمواطن، موضحا ان جزءا منها يختص برفع مستوى المعيشة وآخر يختص بالامور السياسية ومنها التنموية الاقتصادية، مشيرا الى أن الاحد المقبل ستجتمع اللجنة التنسيقية مع الحكومة.

وذكر معرفي، أن تصرحات الحكومة في العلن مغايرة تماما عما يحدث في الغرف المغلقة، حيث ان الحكومة تتناقض في تصريحاتها بين العلن وداخل اللجان، اذ تعلن انها مع المطالب الشعبية في حين انها تحاول الضغط على النواب داخل الغرف المغلقة، كما ان رؤية الحكومة غير واضحة ومشروع برنامج عملها قدم كل ما يمس جيب المواطن على المشاريع التي تساهم في رفع المستوى المعيشية.

وأضاف أن الجميع يعلم ما نمر به من الخلاف والصراع الدائر على مستوى عال، ولكننا يجب ان نتفاعل باحداث التغيير نحو الأفضل، معربا عن استنكاره بوجود حسابات وهمية تتحدث باسم الحكومية ومنها يعمل لصالحها في «جس» نبض الشارع لاسيما في قبيل الاقدام على مشروع ما.

ولفت الى أننا «نعمل على الاصلاح المشترط بتعاون الحكومة مع النواب، وتقديم الاستجواب للمحاسبة ومواجهة الفساد والقضاء عليه، ونستنكر تضامن الحكومة مع وزير لا يحمل اي فكر لادارة مؤسسة بالطريقة الصحيحة وفيها هدر للمال العام للمشاريع المستقبلية، اذ يجب المحاسبة «قبل لا نندب حظنا».

وأضاف: «دورنا التشريعي في التصعيد مقابل عدم التعاون الحكومي، والوزير أو الوزيرة المستجوبة اخذت الوقت الكافي للتعديل، والمواطن سيشاهد الموجود في جعبة هذه الوزارة والادارات التابعة لها من قضايا فساد وهدر مال وتنفيع، لا اريد حرق الاستجواب، فالوعد في المنصة، فالمرحلة القادمة بداية اعداد وتصحيح المسار الحقيقي»، بعد أن اصبح السير في شارع نظيف حلما للمواطن.

صعوبة التقييم

بدوره، قال النائب السابق احمد الحمد، أنه من الصعب والظلم تقييم اداء مجلس الامة خلال فترة شهر ونصف الشهر حيث يحتاج دورة برلمانية كاملة، كما يجب احترام مجلس 2023 بكل قراراته ونوابه ورئاسته فهذه الديمقراطية، كما ان رئاسة الحكومة حظيت بتوافق وصدى كبير من الشعب الكويتي ويجب ان يستثمر هذا القبول، كذلك مجلس متوافق مع الحكومة.

وقال: «يجب على الحكومة أن تكون لديها خطة دولة جزء منها برنامج عمل الحكومة، ويجب الاتفاق على أولويات النواب كما أولويات الحكومة التي لديها مشاكل، معربا عن آمله أن يأخذ المجلس الحالي دورته الكاملة».

خلاف عالي المستوى

من ناحيته، قال علي حسن نصير: «نعتبر المجلس الحالي مجلس تأسيس ثان بعد الاحتقان السياسي الذي شهدته الساحة السياسية خلال المجالس الاخيرة السابقة، غير انه اليوم أصبح الحديث عن انتخابات مقبلة خلال الاشهر القليلة القادمة، ولكن حل المجلس يعتمد على ظروف سياسية يقررها صاحب الامر اما حل المجلس او اقالة الحكومة، وباعتقادي انه اي ظرف سياسي خلال المرحلة المقبلة فيها احتقان سياسي سيظهر فالحكومة هي التي سترحل، آملا استمرار بقاء المجلس 4 سنوات.

وأضاف: ان «المشهد السياسي دفع بالنائب بان يتعامل مع الشعب كناخبين وليس مواطنين يحتاجون الى اصلاح شامل، فالحكومة الحالية مشكلة من وزراء موظفين صغار لا يملكون صلاحيات واحيانا حتى رئيسها ليس بيده شي، والمناصب القيادية المتعطلة هي توزيع للكيكة الكويتية والمنصب لدينا في الكويت تشريف وليس تكليفا، كما ان المناصب الوسطى اختفت وأصبحت المناشدات توجه الى رئيس الحكومة مباشرة في ظل غياب القيادات».

ومضى قائلا: ان «المتحدث الرسمي للحكومة «سوشيال ميديا» كما انها تعتمد على الحسابات الوهمية في «جس» نبض الشارع لرصد مدى قبول الشارع حول اي توجه لديها، اذ اصبحت «الاكاونتات» الوهمية وسيلة الحكومة في تنفيذ مشاريعها».

واستطرد نصير بالقول: أننا «نعلم دور المنافسة المحتدمة والحامية التي تصل الى سقف عال من الصراع على الحكم، وعلى أساسها ينعكس على اداء المجلس والشارع والاعلام، ولهذا السبب لا نريد زيادة اللوم على الحكومة لاننا نعرف «البير وغطاء».

ولفت الى ان المجلس الحالي حقق قانونين من الاصلاح السياسي المفوضية وتعديل قانون المحكمة الدستورية وباقي قانون الانتخابات بشكل قوائم بنسبة او غيرها، حتى نحقق الجماعية في القرار، لان اليوم الانتخابات اجتماعية، اذ اننا نحتاج قوائم تحمل برنامجا واضحا تدخل فيه الى المجلس».

وأكد ان التوافق النيابي - النيابي مطلوب لتحقيق الاولويات المشتركة، ولكن ليس من المطلوب التوافق مع الحكومة فهو بدعة، حيث ديمقراطية العالم على التصويت وليس على الاجماع، لافتا الى أن جدول اعمال الحكومة يخلو من اولويات الشعب الكويتي ومنها قانون المحكمة الادارية فيما يخص سحب الجنسية واغلاق دور العبادة والابعاد الدوري، وقانون الحقوق المدنية للبدون، وهي عكس اتجاه نبض الشارع، ما يؤكد ان الحكومة لا تعي نبض الشارع».

