العويش: وحدة متنقلة للتوعية بأمراض القلب

وطن النهار

اختتمت جمعية القلب الكويتية احتفالاتها بيوم القلب العالمي، والذي استمر لمدة أسبوع كامل بسوق عقارات الكويت، بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للقلب تحت شعار «استخدم القلب لمعرفة القلب»، وهو الشعار الذي وضعه الاتحاد العالمي للقلب ليوم القلب العالمي هذا العام، والذي صادف يوم 29 سبتمبر.

في هذا الاطار قال أمين عام الجمعية د. راشد العويش ان الجمعية أجرت خلال الفعاليات فحوصات طبية لتحليل نسبة السكر والكوليسترول في الدم، وقياس ضغط الدم والوزن والطول، للمراجعين من المواطنين وكذلك المقيمين من مختلف الجنسيات، مبينا أن عدد الذين أجريت لهم الفحوصات نحو 3 آلاف مراجع.

وأضاف العويش أن 20 في المئة من هذا العدد يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول بالدم.

وأردف أن العديد من المراجعين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والسكر وهذه الأمراض المزمنة قد تتواجد عند المريض من دون علمه، موضحا أن هؤلاء الأشخاص أحيانا يكتشفونها عند اجراء الفحوصات الطبية، منوها الى ضرورة اجراء الفحوصات بشكلٍ دوري لاكتشاف مثل هذه الامراض بشكل مبكر، والذي يفيد بالسيطرة على المرض منذ بدايته.

وذكر العويش أن الحملة التوعوية التي قامت بها جمعية القلب الكويتية آتت ثمارها بتعريف الناس وتوعيتهم بخطورة أمراض القلب، مشيرا الى أن الفعاليات بينت للناس أن العناية بالقلب وصحته يجنب الانسان الكثير من الأخطار التي تتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتابع: قدمنا خلال الفعاليات توعية وارشادات لكيفية الحفاظ على صحة القلب، ومن هذه النصائح التي قدمتها الجمعية للجمهور ضرورة الاقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة بشكل منتظم، وكذلك اتباع نظام غذاء صحي متكامل، وكذلك اجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري.

وكشف العويش عن بدء انطلاق الوحدة المتنقلة للتوعية بأمراض القلب، مبينا أنها ستنطلق في الأول من نوفمبر المقبل وحتى آخر مايو 2024، وستتواجد الوحدة في مختلف مناطق الكويت بمحافظاتها الست، بما فيها الجمعيات التعاونية والمولات التجارية والمدارس وغيرها من الأماكن التي تستقبل روادا كثيرين حيث يتم خلال هذه الحملات فحص 400 الى 500 فرد، مشيرا الى أن هذه الوحدة أنشئت عام 1995 بدعم من الأمانة العامة للأوقاف.

واختتم بأن الجمعية ستواصل القيام بدورها ومسؤولياتها ضمن التزام الكويت أمام المجتمع الدولي بالعمل على تحقيق الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة.

