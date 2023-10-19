الأصفر التقى قيادات أمنية

وطن النهار

أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر أهمية توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لحفظ الأمن وتطبيق القانون على الجميع.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ الأصفر للقيادات الأمنية في محافظة العاصمة وهم مدير أمن محافظة العاصمة العميد خالد بوناشي، ومدير مباحث العاصمة العميد سليمان الرشيد، في مكتبه بديوان عام المحافظة.

كما أثنى الأصفر على الجهود الكبيرة المبذولة من قبل افراد وزارة الداخلية لما يقومون به من حفظ أمن المواطنين في محافظة العاصمة، متمنياً لهم التوفيق وبذل المزيد لخدمة هذا الوطن الغالي.

