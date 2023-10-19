«نزاهة» نظمت برنامجاً تدريبياً

وطن النهار

في اطار سعي الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتعاون المستمر مع الجهات الحكومية في الدولة، نظمت «نزاهة» برنامجا تدريبيا تحت عنوان «دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد» يومي الاثنين والثلاثاء 16-17/10/2023 بمقر الهيئة بمشاركة 41 جهة حكومية و75 مشاركاً. وبهذه المناسبة قالت مدير ادارة التطوير الاداري والتدريب نادين الرشيد البدر أن هذا البرنامج يهدف الى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية لدى العاملين في الجهات الحكومية وبيان الجهود المبذولة من الهيئة في سبيل مكافحة الفساد والوقاية منه وكذلك التعرف على نطاق اختصاصات عمل الهيئة، حيث قدم البرنامج مجموعة من المختصين بالهيئة.

