المرزوق لـ «النهار»: التجاذب السياسي يكبح الاستثمار الأجنبي

الخميس Al wanees

أكد القيادي السابق في القطاع النفطي والخبير في الشؤون النفطية عصام المرزوق أن الكويت لديها رؤية تتمثل بأن تكون مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً وعالمياً جاذباً للاستثمار وجار العمل على تحديث هذه الرؤية، مشيراً الى ان هناك فرصا استثمارية للمستثمر الأجنبي في الكويت منها مدينة الحرير وميناء مبارك، المدن الإسكانية، تطوير جزيرة فيلكا، الاستثمار في السياحة وفي صناعات ذات طلب عالمي.

وأضاف المرزوق في حوار مع «النهار» أن سبب تأخر الكويت في جذب الاستثمارات الاجنبية يرجع الى الـتأخير في اتخاذ القرارات اللازمة وبالتالي اللوم يقع على الحكومة، وكذلك لا يوجد وضوح في التوجه العام للدولة بمعنى هل ترغب الدولة بأن تكون دولة صناعية أو تجارية، بالاضافة إلى الشد والجذب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبعض الاجراءات التي ربما تكون في نظر المستثمر الأجنبي قيوداً تجعله يفكّر قبل المضي في الدخول للسوق الكويتي.

وأشار الى ان هناك الكثير من التشريعات والقوانين صدرت لجذب الاستثمارات الخارجية، والدولة أنشأت في عام 2013 هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الحوافز والإعفاءات والضمانات للمستثمر الأجنبي ولكن يبقى السوق الكويتي صغيرا مقارنة مع أسواق المنطقة.

وشدد على انه من الاستثمارات التي يمكن أن تجذب المستثمر الأجنبي الاستثمار في الصناعة النفطية مثل الاستكشاف والإنتاج، فهذا يتطلب قانونا خصوصاً إذا كان الاستثمار بمشاركة في الإنتاج لكون ذلك يقع تحت مادة 152 من الدستور والتي تنص على أن «كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود»، والى المزيد في تفاصيل الحوار: أصبحت دول الجوار أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية عنها في الكويت وذلك نظراً لتعزيز تلك البلدان نظريات الاستثمار الأجنبي وإعطائها أولوية كبرى لتنويع الاقتصاد.

? ما تحديات بيئة الأعمال في الكويت؟

? باعتقادي التحدي الوحيد الذي يوجد في الكويت وبالرغم من جهود الحكومة بميكنة معظم خدماتها وإجراءاتها إلكترونياً هو طول الدورة المستندية في أروقة الدولة للقيام بتأسيس نشاط تجاري جديد لمستثمر أو القيام بأي عمل أو بأي إجراء يتعلق بنشاط تجاري قائم لمستثمر. الإدارة الحكومية سهّلت إجراءات كثيرة واختصرت كذلك من الدورة المستندية لكن مازالت هناك إجراءات تتطلب الحضور الشخصي لصاحب العمل أو المستثمر للانتهاء منها والتي قد تؤدي إلى طول الفترة الزمنية للانتهاء من هذه الإجراءات. وهنا لابد أن نتطرّق بالقول إلى أن الإجراءات تحكمها لوائح وقرارات وتشريعات وكذلك قوانين وضعتها الدولة لتنظيم بيئة الأعمال كما هي الحال في أي دولة أخرى. السؤال المطروح هو هل يوجد أو هل تم عمل مقارنة بين الكويت ودول المنطقة مثل المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الإمارات المتحدة وسلطنة عمان فيما يخص الإجراءات وسرعة الإنجاز للأنشطة التجارية؟

وهناك أيضاً تحديات لبعض الأنشطة التجارية ذات الطابع الصناعي يتمثّل في شح الأراضي الصناعية أو الحرفية وكذلك قد تكون هناك قيود على عدد العمالة المطلوبة.

? ما رأيك في الخطوات التي تتخذها الجهات في ظل تطبيق التحول الرقمي؟

? لا شك أن الخطوات التي تتخذها الجهات الحكومية مطلوبة في ظل تطبيق التحول الرقمي وذلك تماشياً مع توجه الدولة لتحسين بيئة الأعمال لتسهيل الإجراءات بغرض تشجيع وجذب الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وحتى تكون الصورة واضحة للقارئ، أي نشاط تجاري في الكويت وبحسب طبيعة النشاط يتطلب في اجراءاته الإدارية التواصل مع جهات حكومية عدة منها وزارة التجارة لاستخراج الرخصة التجارية وتقديم الميزانيات والحسابات الختامية للشركة والتعديلات إن وجدت، الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون العمالة، وزارة الصحة، الإدارات المختلفة لوزارة الداخلية منها شؤون الإقامة والإدارة العامة للمرور، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وزارة الخارجية قسم التصديقات، وزارة المالية – إدارة الضريبة، الإدارة العامة للجمارك، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للبيئة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الإدارة العامة للإطفاء، بلدية الكويت، وزارة المواصلات. فالتحول الرقمي الذي انتهجته الحكومة سهّل كثيراً في إنجاز هذه الإجراءات.

? برأيك هل تعاني الشركات قصورا في تخليص إجراءاتها رغم رفع الاتجاهات الحكومية شعار التحول الرقمي ولماذا أصبحت الكويت طاردة للاستثمارات؟

? السؤال من شقين، الشق الأول برأيي لا توجد معاناة للشركات في تخليص إجراءاتها في ظل التحول الرقمي الذي انتهجته الإدارة الحكومية فهناك برنامج سهل للأعمال والذي من خلاله تستطيع الشركات انجاز الكثير من الإجراءات ولكن كما ذكرت سابقاً هناك إجراءات تتطلب الحضور الشخصي لإتمام الإجراء أو الإجراءات، فعلى سبيل المثال اصدار عقد التأسيس لنشاط تجاري جديد، فبالرغم أن بداية الإجراء يتم عن طريق الموقع الالكتروني لوزارة التجارة والصناعة إلا أن الحضور الشخصي مطلوب لتوقيع الشريك أو الشركاء لعقد التأسيس مع العلم بأن الأمر يمكن أن يتم الكترونياً. مثال آخر الفحص الطبي أو اصدار شهادة الحالة الجنائية للعامل وهما اجراءان يتطلبان الحضور الشخصي.

أما فيما يخص أن الكويت طاردة للاستثمارات فهذا وصف غير دقيق، الكويت دولة صغيرة وبالرغم من ذلك فالدولة لديها رؤية تتمثل بأن تكون مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً وعالمياً جاذباً للاستثمار وجار العمل على تحديث هذه الرؤية. هناك فرص استثمارية للمستثمر الأجنبي في الكويت منها مدينة الحرير وميناء مبارك، المدن الاسكانية، تطوير جزيرة فيلكا، الاستثمار في السياحة، الاستثمار في صناعات ذات طلب عالمي. السؤال لماذا يوجد هذا المفهوم بأن الكويت طاردة للاستثمارات؟ الإجابة:

1- الـتأخير في اتخاذ القرارات اللازمة وبالتالي اللوم يقع على الحكومة.

2- لا يوجد وضوح في التوجه العام للدولة بمعنى هل ترغب الدولة بأن تكون دولة صناعية أو تجارية؟

3- أيضاً هناك الشد والجذب بين السلطتين التشريعية «مجلس الأمة» والتنفيذية «الحكومة».

4- أضف إلى ذلك التغيير في ترتيب الأولويات. وهناك أيضاً اجراءات ربما تكون في نظر المستثمر الأجنبي قيودا تجعله يفكّر قبل المضي في الدخول للسوق الكويتي. كل ذلك يعكس سلباً على المناخ الاستثماري في الكويت للمستثمر الأجنبي.

? هل تعاني الكويت نقصا تشريعيا ام تعاني قصوراً إدارياً؟

? هناك الكثير من التشريعات والقوانين صدرت لجذب الاستثمارات الخارجية والدولة أنشأت في عام 2013 هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الحوافز والاعفاءات والضمانات للمستثمر الأجنبي ولكن يبقى السوق الكويتي صغير مقارنة مع أسواق المنطقة. ومن الاستثمارات التي يمكن أن تجذب المستثمر الأجنبي هي الاستثمار في الصناعة النفطية مثل الاستكشاف والإنتاج، فهذا يتطلب قانونا خصوصاً إذا كان الاستثمار بمشاركة في الإنتاج لكون ذلك يقع تحت مادة 152 من الدستور والتي تنص على أن «كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود».

? لماذا أصبحت دول الجوار أكثر جذبا للاستثمارات عنها في الكويت؟

? بالفعل أصبحت دول الجوار أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية عنها في الكويت وذلك نظراً لتعزيز تلك البلدان نظريات الاستثمار الأجنبي وإعطائها أولوية كبرى لتنويع الاقتصاد. وأفضل مثال على نجاح دول الجوار ما تنفذه المملكة العربية السعودية في المرحلة الراهنة من مشاريع كبيرة وفرص كثيرة لتمكنها من السير وفق مخطط طويل المدى تنفيذاً لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تحويل المملكة إلى دولة متطورة ومتنوعة اقتصاديًا واجتماعيًا.

? من وجهة نظرك ما أبرز المعوقات التي تواجه الشركات الاجنبية او المستثمر الاجنبي في الكويت؟

? الشركات الاستثمارية في الكويت وخصوصا الاجنبية منها تحتاج إلى مواقع عمل وأرض صناعية خاصة بها لاقامة المشروعات فالكويت تعاني من شح في الاراضي الصناعية والحرفية التي تعتبر أساساً لعمل ونجاح أي مشروع صناعي او استثماري.

