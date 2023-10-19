الصراف لـ «النهار»: 16.9 ألف مبادر يعانون تحديات تأسيس الأعمال

الخميس Al wanees

أكد المدير العام لشركة ماستر براندز محمد الصراف أن بيئة الأعمال في الكويت غير جاذبة للاستثمار ومائلة الى ان تكون طاردة، من حيث صعوبة التحديات في انجاز بعض المعاملات وقد تصل بعضها الى الانعدام، مع استمرار المعاناة التي يتكبدها المستثمرون وصغار المبادرين في توفير سبل تطوير المشروعات من قبل الحكومة.

سقف الراتب

وبين الصراف في تصريح لـ «النهار» أن المسجلين على الباب الخامس وعددهم 16900 شخص هم اكبر فئة تتعرض للصعوبات دون غيرها، حيث يتحمل صاحب العمل جميع نفقات التأمينات ناهيا عن ضياع حقوقه في حين التقاعد حيث انه سوف تسلب منه مزاياه التي كفلها القانون له وهي علاوة الاولاد وعلاوة الزوجية والكادر الدراسي ناهيك عن السقف الاعلى للراتب وهو 1500 دينار. وأضاف أن الكثير من الإجراءات التي تستنزف جهود المستثمرين والمبادرين لا تجد حلولاً من قبل الحكومة لعلاجها، بل إن الأمور تزداد تعقيداً مثل الدعم في الاراضي والدعم في تشغيل العمالة الوطنية، الأمر الذي يجعل الكثير من المبادرين يفكرون جدياً في العمل خارج الكويت. وفيما يتعلق بالتمويل الحكومي، بين الصراف أن التمويل الحكومي يحتاج إلى إجراءات طويلة ومعقدة سواء من البنوك أو من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن تلك الإجراءات بعيدة المنال وقد تكون معدومة على أصحاب المشروعات الصغيرة.

وأوضح الصراف أن هناك دوراً متزايداً لصغار المبادرين في العمل الاقتصادي، من خلال تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة في العديد من القطاعات الإنتاجية الاستهلاكية وهو ما يجعل المناداة بأهمية دعم المبادرين واجب وطني والتزام من جانب المسؤولين بالعمل على تقديم الدعم الكافي لهم من تمويل ودراسات جدوى وغيرها من الجوانب التي تحتاج إلى الدعم والمساندة، ما يعزز من استراتيجية الحكومة نحو تنويع مصادر الدخل وتطوير القدرات الاقتصادية وخلق فرص عمل أمام الخريجين الكويتيين في جميع التخصصات. واستدرك بالقول أن تعديلات قانون العمل أمر على درجة كبيرة من الأهمية من بعد قانون التأمينات، لتمكين أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة من تطوير قدراتهم وتعزيزها ومواجهة التحدي الاصعب وهو افه التضمين والتستر التجاري بحيث يساهم في مواجهة الكثير من التحديات وتذليل المعوقات أمامهم.

