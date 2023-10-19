أحمد السويلم: شراكة استراتيجية بين «المها للإنتاج» وسوق كان الدولية للتلفزيون

الخميس Al wanees

أكد مدير العلاقات العامة والتسويق في شركة المهنا للانتاج احمد السويلم ان الايام الاولى لسوق كان الدولية للتلفزيون «ميب كوم» كانت حصيلتها مجموعة من الانجازات الاضافية ولعل في مقدمتها الشراكة الاستراتيجية التى تم الاتفاق عليها بين شركة المها للانتاج و«ميب كوم» سوق كان الدولية للتلفزيون والتي تعتبر السوق الدولية الاهم لصناعة الانتاج التلفزيوني والمحتوى المتجدد. بالاضافة لعقد عدد من الشركات الانتاجية . وأشار احمد السويلم الى ان « المها» للانتاج بقيادة المنتج الكويتي القدير محمد العنزي بصدد مجموعة من المشاريع الانتاجية الجديد وفي مقدمتها المسلسل التلفزيوني التاريخي «ازدهار وسقوط الاندلس» الذي سيصور بالكامل في المملكة العربية السعودية وبنجوم من انحاء العالم العربي والمملكة العربية السعودية بالاضافة الى كوادر دولية متخصصة في جملة من بينها تصوير المعارك والازياء والديكورات والمكياج .. كما تحضر «المها» لانجاز عمل درامي ضخم عن تاريخ الدولة السعودية هو الاخر سيصور في انحاء متعددة من المملكة العربية السعودية . ضمن اكبر انتاج درامي تلفزيوني يصور في المملكة وهو مؤشر حقيقي للملامح المرحلة المقبلة من تاريخ صناعة الانتاج في المملكة العربية السعودية التى تحقق اليوم قفزات كبرى في جميع المجالات.

واستطرد مدير العلاقات العامة والتسويق في شركة «المها» بان العمل الجديد الذى يتناول تاريخ المملكة العربية السعودية سيكون كما اسلفت انتاج ضخم يتناول جوانب من مسيرة الدولة السعودية عبر حقبة مهمة من تاريخ الدولة السعودية عمل تاريخي وهو عمل ضخم واستطيع القول بانه سيكون اكبر تجمع هوليوودي في عمل عربي وسيكون هناك كوادر من هوليوود عبر جملة من التخصصات سواء امام الكاميرا او خلفها وقد كتب النص الكاتب السعودي على سعيد وتحته ورشة اشرفنا عليها في الشركة مكونة من خمس كوادر متخصصة ومنهم مالك محمد ومحمود عبدالكريم ويوسف المقبل وغيرهم وهذا العمل سيشكل نقله في صناعة الانتاج الدرامي التلفزيوني.

وفي ختام تصريحه قال احمد السويلم الذى يتواجد هذه الايام في مدينة كان جنوب فرنسا ان سوق كان الدولية للتلفزيون «ميب كوم» يمثل منصة حقيقية للانطلاق في فضاء العالمية وفرصة متميزة للتماس مع الابداع العالمي في مجال صناعة الانتاج والمحتوى.

