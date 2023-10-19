ندى مخزوم: روتانا حاضرة في سوق كان الدولية للتلفزيون «ميب كوم»

الخميس Al wanees

شددت نائبة رئيس قطاع التلفزيون في مجموعة روتانا الاعلامية ندى مخزوم على ان حضور «روتانا» في سوق كان الدولية للتلفزيون «ميب كوم» يتطور عاماً بعد آخر وأن التواجد من خلال جناح خاص بهذا الصرح الاعلامي والفني العربي الشامخ حيث تمتلك «روتانا»اكبر مكتبة للافلام في العالم العربي بالاضافة الى الشركة الاستراتيجية العريضة التى تمتلكها «روتانا» مع العديد من كبريات الشركات الانتاجية العالمية.

وقالت ندى مخزوم بان «روتانا» وعلى مدى السنوات الاخيرة طورت تلك الشركات لتغطي العديد من دول المنطقة والعالم بما يهدف الى تقديم نتاجاتنا الى العالم وهو الامر الاهم حاليا لتسويق نتاجاتنا وابداعاتنا الى العالم.

وحول ابرز النتاجات السعودية التى قدمتها «روتانا» في الفترة القصيرة الماضية قالت نائب رئيس قطاع التلفزيون في مجموعة روتانا الاعلامية بان الانتاج السعودي لم يتوقف لحظة واحدة منذ انطلاق «روتانا» وكان يسير بخط متوازٍ مع الانتاج العربي وخلال الفترة القصيرة الماضية حققت «روتانا» مجموعة من اهم النتاجات التى احتلت موقعها البارز على خارطة التلفزيونات والمنصات ومن بينها مسلسل مثل «شباب البومب» الذى يحصد النجاح والاهتمام البارزين . ونحن نواصل المسيرة الانتاجية عبر مجموعة من الاعمال السينمائية حيث «روتانا» الرائدة في هذا المجال ونركز حاليا على النتاجات السعودية التلفزيونية منها والسينمائية التي تمثل نبض الشباب وقضاياه حيث الشباب هم الرهان والمستقبل.

وتعود ندى مخزوم لتقول بان التعاون الاستراتيجي بين «روتانا» و«ميب كوم» يمثل نهجا نعمل على تطويره لاهميته في تقديم وجهنا الابداعي الى العالم حيث الاهتمام يتطور بالمنطقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية في ظل النهضة الكبري التي تعيشها اليوم . وستظل «روتانا» واحدة من المنصات العربية التي تسعي دائما لتقديم الابداع الفني والاعلامي الخليجي والعربي على حد سواء الى العالم.

وفي ختام تصريها قالت ندى مخزوم بان «روتانا» تحضر ومنذ وقت مبكر الى مجموعة من المفاجآت الانتاجية الدرامية للدورة الرمضانية المقبلة كمال عودت جمهورها الحبيب الذي يغطي العالم العربي بكاملة وغيره من دول العالم.

